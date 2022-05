fibromialgia. SI RAFFORZA E CONSOLIDA IL SOSTEGNO DEL COMUNE DI PISTOIA

A Palazzo di Giano l’incontro tra il sindaco Tomasi e la responsabile provinciale dell’associazione Cfu Italia Peritoni. Il 12 maggio il palazzo comunale si tinge di nuovo di lilla

PISTOIA. Il 26 Aprile, in Palazzo Comunale, si è svolto un incontro con l’associazione CFU Italia (fibromialgici Uniti), rappresentata a Pistoia da Michela Peritoni e il Sindaco Alessandro Tomasi. Incontro fortemente voluto dal Consigliere Comunale Cinzia Cerdini (che già l’anno scorso si era occupata di far conoscere il problema della fibromialgia).

CFU Italia è un’associazione di volontariato composta totalmente da persone affette da questa patologia. “Abbiamo obiettivi comuni” racconta Michela, “supporto, informazione e divulgazione grazie alle referenti comunali, provinciali e regionali, supportate da un comitato scientifico con specialisti del settore e ci stiamo organizzando per essere presenti su tutto il territorio italiano.

Organizziamo iniziative volte a migliorare la nostra qualità di vita ma il nostro sforzo più grande è dedicato a far sì che questa malattia sia riconosciuta come malattia cronica e invalidante e inserita nei Lea (livelli essenziali assistenza) perché purtroppo, ad oggi, siamo ancora malati di serie B.

Cosa vuol dire essere fibromialgici?

La fibromialgia è una malattia che colpisce tre milioni di persone, in prevalenza donne, caratterizzata da dolori cronici e importanti a livello muscolare con forti rigidità, problemi intestinali, digestivi, insonnia, nebbia mentale, difficoltà nel linguaggio e, per questo, definita come la patologia dai 100 sintomi.

Purtroppo, ad oggi, non esiste una cura mirata e le nostre giornate sono sempre le stesse: antinfiammatori, antidolorifici, che spesso sono insufficienti e dobbiamo ricorrere alla cannabis, miorilassanti e integratori. Non ci facciamo mancare fisioterapia e sostegno psicologico e, ovviamente non essendo riconosciuta come malattia, tutto questo è a nostro carico.

Il Sindaco e Cinzia Cerdini si sono occupati già dallo scorso anno delle nostre problematiche sostenendo la campagna comuni a sostegno che li ha visti primi firmatari per la petizione popolare per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante.

E anche quest’anno, il 12 Maggio, il nostro Palazzo Comunale, nel giorno mondiale dedicato alla fibromialgia sarà illuminato con i colori Lilla, colori che caratterizzano la nostra associazione.

Ringrazio il Sindaco per l’attenzione e la disponibilità ad organizzare, la proiezione del docufilm Ad Maiora, documentario unico nel suo genere che racconta la storia di donne e uomini in lotta con questa brutta patologia e il percorso lungo e faticoso del riconoscimento .

Michela conclude dicendo che altre iniziative sono in via organizzativa e che si sente finalmente compresa perché sente che “Pistoia si è schierata con le nostre fragilità illuminando le nostre speranze perché noi malati fibromialgici siamo stanchi di essere invisibili”.

Per chi volesse contattarmi: cfuToscana.peritonimichela@gmail.com