ficcanaso & culilingui. CON PM E SOSTITUTI COME ABBIAMO, IL PAESE NON HA CERTO UN FUTURO DI ROSE E FIORI

La vicenda Renzi-Open, sparata dal duo fiorentino Turco-Nastasi e stoppata dalla Consulta, ripropone con forza la necessità di far capire a tutti che il diritto esclude l’arbitrio. Ma quanti altri casi simili nella casa della giustizia di Coletta, dove regna la «sindrome del mi-sento-dio»?

Poi vengono a farci anche lezioni di legalità

COME SE LA COSTITUZIONE NON CI FOSSE…

Che i Pm facciano come vogliono, a prescindere da diritto e Costituzione, è cosa risaputa.

E se ce ne fosse bisogno, la stessa storia di Renzi (che a me non sta particolarmente simpatico) in rapporto alla sua fondazione Open, ne è riprova anche da parte della Consulta, un organo certamente fin troppo politico e politicizzato, che non di rado decide per opportunità e non in punto di diritto e in nome della giustizia uguale per tutti.

I fiorentini Turco e Nastasi – dice l’ometto di Rignano – hanno avuto il fatto loro. Ce lo raccontano i giornali di ieri e i vari commenti che ne sono seguìti.

Ma il problema dei fiorentini che perseguitano Berlusconi anche da morto, con un ferreo Turco, la cui sorella sembra essere stata ben protetta da Tommaso Coletta – capo a Pistoia ed anche a Pistoia particolarmente distìntosi in doppiopesismo giudiziario –, si estende e si perpetua dovunque in questo stato in disfacimento, in cui un non presidente della repubblica più che garantire gli equilibri, protegge la magistratura e la politica, calpestando a ogni passo il contenuto dell’art. 3 della Costituzione.

Se la Consulta ha bacchettato Luca Turco e il suo collega Nastasi per aver utilizzato intercettazioni per le quali era necessario il permesso del parlamento, dato che Renzi era parlamentare, che dire dello sconcio cui siamo stati costretti ad assistere a Pistoia, dove i Pm e i sostituti agiscono liberamente a tutto campo e non di rado senza pudore e senza il minimo rispetto della legge?