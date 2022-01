fiction. UN ALTRO PISTOIESE NELLA SERIE TV RAI “NON MI LASCIARE”

Oltre al quarratino Duccio Gallorini nel cast scelto dal regista Ciro Visco anche l’attore Sergio Albelli, nato a Pescia nel 1965

PISTOIA. [a.b.] Oltre al giovanissimo Duccio Gallorini di Quarrata nel cast della nuova fiction Rai “Non mi lasciare” che inizierà lunedì prossimo su Rai 1 alle 21,25 ci sarà tra gli attori della serie tv un altro pistoiese, Sergio Albelli, nato a Pescia nel 1965, originario di Serravalle Pistoiese ma da tempo residente a Milano.

Nella fiction poliziesca del regista Ciro Visco interpreterà il ruolo dell’antagonista “Francesco Bianchi”.

Un altrettanto giovane attore veneto – Christian Mancin alla sua prima esperienza – interpreterà Francesco Bianchi da ragazzo nei flashback che mostrano il suo passato.

Nipote del vicesindaco di Pieve a Nievole Salvatore Parrillo Sergio Albelli nel 2021 ha interpretato il ruolo di Lorenzo di Piefrancesco de’ Medici nella fiction TV Leonardo.

Diplomatosi nel 1989 nella scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova per diversi anni si è dedicato quasi esclusivamente al teatro entrando a far parte di compagnie pubbliche e private. Dal 2000 lavora prevalentemente per il cinema e la televisione sia come co-protagonista di serie tv come “Carabinieri”, “Codice rosso”, “Il mostro di Firenze”, “I cerchi nell’acqua” mentre nel cinema alterna la partecipazione in film drammatici e commedie anche su set internazionali. Tra le interpretazioni più significative degli ultimi anni si ricorda quella ne “La prima cosa bella “ di Paolo Virzì per la quale riceve l’attenzione sia della critica che del pubblico.

Recentemente ha fatto parte del cast della fiction di Canale 5 Made in Italy, vestendo i panni di Andrea (figura cinica e spietata del mondo della moda) ed è poi tornato in Rai con La bambina che non voleva cantare ispirato alla storia di Nada di cui ha interpretato l’affettuoso e taciturno papà Gino che faceva il clarinettista. Ha anche girato nel 2021 il corto del nuovo brano di Michele Bravi “Cronaca di un tempo incerto”, sceneggiato dallo stesso cantante e dal regista Nicola Sorcinelli per la produzione di BorotalcoTv.

Di lui il quarratino Duccio Gallorini ha scritto su facebook: “Sergio Albelli è una persona veramente umile e gentile”. Il giovane quarratino ha avuto modo di conoscerlo durante le riprese avvenute oltre che a Venezia anche nel territorio del Delta del Po, nel territorio del Polesine.