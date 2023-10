Le modifiche alla viabilità previste per domani domenica 8 ottobre

PISTOIA. Domenica 8 ottobre si svolgerà la Fiera di Autunno nella zona dello stadio comunale.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione saranno adottati alcuni provvedimenti alla viabilità.

Pertanto domenica 8 ottobre dalle ore 6 alle 22 in via dello Stadio (tratto da viale Italia a via Donatori del Sangue), via Donatori del Sangue (da via dello Stadio a via delle Olimpiadi) e via delle Olimpiadi (dal parcheggio di piazza Oplà a via Donatori del Sangue) saranno in vigore il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, esclusi i mezzi inerenti l’evento.

In via delle Medaglie d’Oro, via Caduti del Lavoro (tratto da via Pagliucola a via dello Stadio), via Arcangeli, via Marradi e via Forlanini, sempre dalle ore 6 alle 22, sarà vietata la circolazione per tutti i veicoli ad eccezione dei soli residenti della zona che potranno transitare mediante la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]