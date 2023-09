fiera di casalguidi. GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA

Tra le novità, anche il premio “Casalguidi fiera di..”, che quest’anno verrà assegnato all’arbitro internazionale Massimiliano Irrati

SERRAVALLE. L’assessorato allo sport del Comune di Serravalle Pistoiese ha reso noti gli eventi sportivi che saranno inclusi nel calendario della prossima Fiera di Casalguidi. La manifestazione, che quest’anno durerà 8 giorni, svolgendosi dal 12 al 19 settembre, avrà quindi anche nello sport uno dei suoi motivi di attrazione, attraverso una serie di appuntamenti che mirano a coinvolgere un gran numero di sportivi, come afferma l’assessore allo Sport Benedetta Vettori: “Mi preme ringraziare le società che ogni anno organizzano eventi durante i giorni della Fiera e anche tutte le altre che stanno attendendo di poterli organizzare in palestra. Con tutte c’é un rapporto di continuo confronto e collaborazione”.

Il primo evento che vedrà quindi lo sport come protagonista, si svolgerà venerdì 15 settembre alle ore 20:30 presso il campino della Parrocchia, dove gli appassionati potranno cimentarsi in una serata di ginnastica a corpo libero con la personal trainer Francesca, titolare dell’attività sportiva Spazio donna asd. L’offerta minima sarà di 5 euro e il ricavato sarà devoluto in beneficienza alla parrocchia di San Pietro a Casalguidi.

Sabato 16 settembre, alle ore 16:30 in piazza Gramsci, prenderà invece il via “La biciclettata del sorriso” a cura dell’associazione sportiva Freebike. Si tratta di una pedalata non competitiva con partenza da piazza Gramsci e arrivo al Tennis club di Casalguidi. Ciclismo ancora una volta protagonista dell’evento sportivo di domenica 17 settembre. Alle ore 9:30, al bar Milleluci, si terrà la “9a Fiera tour”, sempre a cura di Freebike.

Si tratta di un percorso di 25/30 km circa a livello medio. La quota di iscrizione è stata fissata in 15 euro. Si tratta di una manifestazione sportiva rivolta ai soli maggiorenni che dovranno essere dotati di casco protettivo obbligatorio. Per qualsiasi informazione, si può contattare Simone Querci al numero di cellulare 339 4871193.

Lunedì 18 settembre, infine, alle ore 18:00 in piazza Gramsci, consegna del premio speciale “Casalguidi Fiera di…“all’arbitro internazionale Massimiliano Irrati, alla presenza dell’avvocato Francesco Barontini.

Su questa premiazione interviene l’assessore alla Fiera Federico Gorbi: “L’edizione 2023 della fiera di Casalguidi presenta, tra le altre novità, anche il premio “Casalguidi fiera di..”, che quest’anno verrà assegnato a Massimiliano Irrati, noto arbitro di serie A e internazionale, oltre che mio amico personale.

Il suo percorso professionale e sportivo lo ha portato a raggiungere grandi obiettivi e noi siamo felici di poter dare a Massimiliano il giusto riconoscimento da parte della cittadinanza di Casalguidi”

[fioretti — comune di serravalle]