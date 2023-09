FIERA DI CASALGUIDI, SERATA RECORD PER I CUGINI DI CAMPAGNA

Grande affluenza anche di giovani e giovanissimi al concerto di piazza Gramsci

SERRAVALLE. Il comitato che organizza la Fiera di Casalguidi e Federico Gorbi, assessore alla Fiera, in cuor loro sicuramente se lo aspettavano.

Tuttavia non di queste dimensioni. Stiamo parlando del grandissimo successo di pubblico che ha riscosso l’esibizione dei Cugini di Campagna, un successo che va al di là di ogni più rosea speranza.

Non solo piazza Gramsci era talmente piena tanto da non lasciar cadere a terra neppure una moneta da 1 centesimo ma anche le strade laterali erano colme di gente. Un pubblico peraltro costituito nella stragrande maggioranza da giovani e giovanissimi. Questo aspetto è senza dubbio il più significativo della serata. Quando un artista è bravo, è bravo. Punto e basta e della sua carta d’identità non interessa niente a nessuno.

La Fiera di Casalguidi sta quindi proseguendo sempre più sul binario della qualità che, dopotutto affascina tutti: i giovani di oggi, quelli di ieri e quelli di qualche anno fa.

Bravi, mille volte bravi ai Cugini di Campagna ma, consentitecelo, un applauso grandissimo va agli organizzatori di questa Fiera che, seguendo il loro intuito, stanno costruendo, giorno dopo giorno, un’ edizione numero 138 da record.

[fioretti — comune di serravalle]