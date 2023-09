FILIPPO CARLONI (ORECCHIELLA GARFAGNANA) VINCE LA TERZA DOGANACCIA VERTICAL TRAIL

I risultati della gara organizzata dalla Doganaccia 2000

CUTIGLIANO − ABETONE. Con partenza da Cutigliano (Pistoia) e arrivo alla Croce Arcana si è disputata la terza edizione della “Doganaccia Vertical Trail trofeo Piero Nesti”, organizzata dalla Doganaccia 2000, con il supporto tecnico della Silvano Fedi Pistoia, sulla distanza di km 6 con 1000 metri di dislivello.

Al via della gara si sono presentati un centinaio circa e che ha visto il successo assoluto del garfagnino Filippo Carloni (Orecchiella Garfagnana) che ha distaccato di 1’38’’ Claudio Grazioli (3 30 km Road & Trail Running Team) e di 3’05’’, Luca Lombardi (Runcard).

Nella categoria veterani ha ottenuto la vittoria l’emiliano Giuliano Gherardi (Atletica Reggio) in 47’58’’ al posto d’onore si è classificato Matteo Moncelli (Artemisia Apd) terzo classificato Daniele Rossi (Orecchiella Garfagnana).

Francesco Frediani (Gruppo Podistico Alpi Apuane) ha ottenuto il primo posto nel tempo finale di 56’54’’ nella categoria veterani argento, dietro di lui si sono classificati Emo Pocai (Orecchiella Garfagnana) e Aurelio Sisi (Individuale).

Nei veterani oro la vittoria è andata a Sergio Gelli (Silvano Fedi Pistoia) che ha corso nel tempo di 1h18’45’’ e preceduto nell’ordine il compagno di squadra Carlo Matulli e il fiorentino Natale Bittarelli (Unione Sportiva Nave A Rovezzano Firenze).

Nella categoria donne assolute si è aggiudicata la gara la modenese Vittoria Vandelli (3 30 km Road & Trail Running Team) che ha terminato in 59’44’’avendo la meglio su Daniela Rousse (Attraverso Running) e Anna Turrini (Individuale).

Sabrina Polito, prima classificata e Manuela Onorato entrambe dell’Atletica Reggio Emilia sono le uniche classificate nella categoria veterane. La vincitrice ha concluso la gara nel tempo di 1h01’52’’

Tiziana Tattini (Artemisia Apd) è stata l’unica giunta all’arrivo nella categoria veterane oro dove ha concluso nel tempo di 1h39’49’’.

La classifica di società se la è aggiudicata la formazione della Silvano Fedi Pistoia con 11 iscritti.

[giancarlo ignudi]