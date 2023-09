FINALE…CON IL BOTTO PER LA FIERA DI CASALGUIDI

Ieri il concerto di Tullio De Piscopo e stasera gran finale con la tombola in piazza. L’assessore Gorbi: “Una scommessa vinta”

SERRAVALLE. Come era nelle attese, Tullio De Piscopo ha incantato il numerosissimo pubblico della Fiera di Casalguidi, che ha potuto assistere gratuitamente al concerto dell’artista napoletano. Doveva essere un trionfo e trionfo effettivamente è stato, con una partecipazione emotiva alla sua esibizione che raramente si è vista sul palco della Fiera.

Stupenda anche la band che ha accompagnato l’artista in tutte le sue performance canore, costituita da professionisti di provata capacità. L’edizione numero 138 della Fiera sta quindi volgendo al termine.

Stasera ci sarà quindi il gran finale, con la tombola in piazza, l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria della fiera e con lo spettacolo pirotecnico che da sempre costituisce un’attrazione di primissimo livello. Il tutto allietato dalle note dei Madferit, la cover band degli Oasis che salirà sul palco stasera per dare appuntamento a tutti all’edizione numero 139 della Fiera.

Secondo la tradizione poi, i fuochi d’artificio che stasera illumineranno il cielo di Casalguidi costituiscono una sorta di saluto all’estate che sta volgendo al termine e un benvenuto all’autunno che inizia a fare capolino.

Ma quale è stato in definitiva il bilancio di questa Fiera che, per la prima volta, ha avuto una durata di 8 giorni anziché di 6 come da tradizione? A dare una risposta provvede il vicesindaco di Serravalle Pistoiese Federico Gorbi nella sua veste di assessore alla Fiera. “Si è trattato di una scommessa vinta, visto il grandissimo successo di pubblico che ha caratterizzato tutte le giornate della manifestazione. Tutti gli eventi proposti, sia quelli musicali che quelli culturali e sportivi si sono rivelati veramente di ottimo spessore. Il mio ringraziamento va quindi al Comitato organizzatore della Fiera e a tutti coloro che hanno collaborato per la stupenda riuscita di questa edizione”

[fioretti —comune di serravalle]