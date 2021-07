finale europei. IN CAMPO MAXI CONTROLLI CONTRO AFFOLLAMENTI E DISORDINI

Riunito ieri pomeriggio il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha convenuto sulla necessità di adottare alcune misure per prevenire situazioni di pericolo nelle piazze e nei luoghi dove sarà proiettata la partita Italia-Spagna

PRATO. Si è riunito ieri pomeriggio, presieduto dal Prefetto Adriana Cogode, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per la predisposizione generale dei servizi da mettere in campo in occasione dell’attesa finale dei Campionati Europei di calcio, in programma domenica 11 luglio.

Presenti i rappresentanti delle Forze di Polizia, del Comune e dei Vigili del Fuoco.

Nel corso dell’incontro si è convenuto di riservare una particolare attenzione ai luoghi in cui è prevista la proiezione della partita su maxischermi, per evitare che tale appuntamento possa sfociare in momenti di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica e alle piazze della città in cui si prevedono situazioni di affollamento ed anche di possibili turbative per la sicurezza.

Si è altresì tenuto conto della necessità di assicurare particolare attenzione e vigilanza per prevenire situazioni di pericolo correlate all’abuso di alcol e anche ad eventi, come accaduto martedì sera, di aggressività ad opera di soggetti violenti.

Sulla base di quanto condiviso nel corso della riunione, oggi, in sede di Tavolo tecnico convocato in Questura, verranno individuate le modalità operative dei servizi che le Forze di Polizia, con il concorso della Polizia Municipale, svolgeranno nella serata di domenica.

[prefettura di prato]