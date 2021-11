FINANZIATI INTERVENTI SU PONTI E VIADOTTI PER OLTRE 15 MILIONI DI EURO

La soddisfazione del presidente della Provincia Luca Marmo

PISTOIA. Con fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili saranno finanziati interventi per 15.537.000 euro per la messa in sicurezza di 24 ponti e viadotti sulle strade provinciali nel triennio 2021-2023.

Nel finanziamento rientrano anche il censimento, le indagini e il monitoraggio di tutti i ponti.

Si inizia subito con le progettazioni. Entro Giugno 2022 dovranno essere affidati i lavori ed entro il 31 dicembre 2023 dovranno essere terminati gli interventi.

La notizia è stata presentata pubblicamente in una conferenza stampa e la relativa delibera è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Provinciale nella seduta del 17 novembre.

Il Presidente Luca Marmo e il Sindaco Nicola Tesi (Consigliere provinciale con delega alle infrastrutture) hanno espresso grande soddisfazione per questo importante risultato. Unanime apprezzamento da parte del Consiglio Provinciale.

[seghi — provincia di pistoia]