FIRMATO L’ACCORDO QUADRO TRA ISTITUTO PROFESSIONALE “GUGLIELMO MARCONI” E CNA TOSCANA CENTRO

PRATO. È stato siglato oggi, 20 dicembre 2022, tra l’Istituto Professionale “Guglielmo Marconi” di Prato e Cna Toscana Centro un Accordo quadro per supportare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Il patto prevede di dare attuazione concreta all’accordo con numerose attività da svolgere in collaborazione tra Cna e Istituto Marconi.

Attraverso la sottoscrizione dell’accordo sarà sostenuto il passaggio degli studenti dalla scuola alle imprese associate a Cna, consolidando così la collaborazione esistente tra l’Associazione di artigiani e PMI e l’Istituto.

L’accordo si colloca in una fase del mercato del lavoro con molte contraddizioni, come è stato evidenziato da Cna Toscana Centro nel “report Mismatch”, secondo cui sarà necessario formare per i prossimi anni oltre 6.000 figure tecniche e operative adeguatamente qualificate necessarie alle imprese del territorio nell’area Prato-Pistoia.

L’accordo firmato oggi va nella direzione richiesta dal mondo delle imprese e dal mercato del lavoro, rafforzando gli strumenti per la valorizzazione delle competenze degli studenti.

[cna toscana centro]