Mercoledì 19 luglio a Pistoia la IV edizione della manifestazione promossa da Msp Toscana. Ritrovo dei partecipanti in Piazza Mazzini (Piazza San Francesco) alle ore 18.30

PISTOIA. Mercoledì 19 luglio, con ritrovo di tutti i partecipanti di fronte al Parterre in Piazza San Francesco (piazza Mazzini) Pistoia – alle ore 18.30, prenderà avvio la quarta edizione di street workout e di “Fit Lab Urbano | Pillole di sport e benessere in città”, format ideato e promosso da MSP Toscana in collaborazione con Mia’s Communication e in media partnership con UAU Magazine.

Fit Lab Urbano è un format di fitness itinerante che ha la finalità di promuovere benessere inclusivo con il coinvolgimento della cittadinanza attiva mediante figure tecnico-sportive del territorio di riferimento che permettano di attivare una serie di iniziative ludico motorie in grado di far interagire le diverse identità socioculturali.

L’evento è patrocinato dal Comune di Pistoia che così incentiva e valorizza con il tessuto urbano e cittadino, in particolare il neo ristrutturato Parterre in Piazza San Francesco dando lustro alle attività della piazza e alle aree limitrofe.

Gli esercenti di Porta al Borgo e Piazza Mazzini, in particolare Frisco Burger, Pantera Rosa Gelateria, Bruno Corsini Confetteria, Farmacia Scorcelletti, La Bottega del Lievito, Dott iPhone, Maoriland Viaggi, Ottica Fotorama hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa cercando di contribuire al meglio arricchendo di dettagli l’iniziativa.

È così che si invitano i cittadini tutti, non solo chi parteciperà attivamente alle attività motorie, ad essere presente per godere della manifestazione e delle sue iniziative collaterali.

La manifestazione è rivolta a tutti gli appassionati di Fitness, ai centri sportivi del territorio ma più in generale a tutti coloro che vogliano sperimentare due giornate di sport divertimento e benessere. Infatti le sessioni di fitness e le discipline previste sono organizzate in funzione del coinvolgimento di soggetti non necessariamente già allenati o inseriti in contesti sportivi. Il suo scopo complessivo è quello di rendere la città un contenitore di benessere costante e renderla vivibile in modo sano: vedere persone che fanno sport all’interno della città è una sensazione di piacevole interazione e di sviluppato senso civico.

PROGRAMMA

La giornata avrà inizio con l’energia travolgente di Street workout (alla quarta edizione per Pistoia) con ritrovo alle ore 18.30 di tutti i partecipanti di fronte al Parterre. Seguiranno le tappe in centro storico, nei punti principali della città. La chiusura del percorso avverrà di nuovo in Piazza Mazzini con una sessione finale di “Benessere”.

Street Workout Italia, che ha come sponsor Kellog’s Italia, è un tipo di format nazionale di fitness musicale che prevede il suo svolgimento all’aperto, e che offre la possibilità di trasferire musica e voce attraverso le cuffie, fornite in dotazione ai partecipanti, dal coach su gruppi enormi di persone, permettendo di unire il gruppo, di veicolare ritmo, informazioni e istruzioni, coinvolgendo ed emozionando.

Si ringraziano Siculì Bistrò e Slow Coffee Pistoia. Per adesioni e info partecipazione street workout Jasmine Morelli 3494464870. info toscana@mspitalia.it

[irene pagnini]