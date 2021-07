fondazione caript e caritas. 250 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI

Fino al 31 luglio prossimo è possibile presentare le domande per poter usufruire dei contributi per l’acquisto di testi scolastici, la copertura delle tasse universitarie e il sostentamento delle spese per lo svolgimento della attività formativa

PISTOIA. La Fondazione Caript, in collaborazione con le Caritas Diocesane di Pistoia e di Pescia, promuove anche quest’anno, la formazione scolastica di studenti capaci e meritevoli con 250 borse di studio.

Considerando quello all’istruzione un diritto fondamentale, Fondazione Caript si impegna per contribuire a migliorare la qualità della formazione scolastica e accademica degli studenti residenti nella provincia di Pistoia e lo fa anche attraverso la decima edizione del bando Borse di studio.

Con questa iniziativa si mettono a disposizione di studenti capaci e meritevoli e delle loro famiglie 250 borse di studio – e comunque quante saranno fino a concorrenza dell’importo di 200mila euro – destinate all’acquisto di testi scolastici, alla copertura delle tasse universitarie e in generale al sostenimento di tutte le spese direttamente o indirettamente necessarie allo svolgimento dell’attività formativa.

L’iniziativa, attuata in collaborazione con le Caritas Diocesane di Pistoia e di Pescia, ha l’obiettivo di dare ai giovani un’opportunità di proseguire e completare il loro percorso formativo.

L’importo delle borse è di € 600 per gli studenti delle scuole medie, € 800 per quelli delle scuole superiori ed € 1.000 per gli universitari.

I moduli di partecipazione possono essere scaricati sul sito della fondazione Caript e sui siti www.diocesipistoia.it / www.diocesidipescia.it oppure richiesti presso il Centro di Ascolto di Pistoia (via San Pietro 36, Pistoia), l’Ufficio Caritas Diocesana di Pescia (Piazza Garzoni 2, Pescia), il Centro di Ascolto di Montecatini Terme (via Mazzini 1, Montecatini Terme).

Le domande, compilate e complete di tutti gli allegati, dovranno essere inviate per raccomandata alla Fondazione Caript (via de’ Rossi 26, 51100 Pistoia) o consegnate agli uffici Caritas sopra indicati, entro il 31 luglio 2021 compreso. Le graduatorie con i vincitori delle borse di studio saranno pubblicate sul sito della Fondazione entro il 29 ottobre 2021 (ed entro il 30 novembre 2021 per gli studenti universitari).

Info: interventi@fondazionecrpt.it

[fondazione caript]