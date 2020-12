FONDI COVID: CONCLUSI I LAVORI IN ALTRE SEI SCUOLE

Effettuati interventi finalizzati ad assicurare nuovi spazi interni ed esterni, adeguati alle regole del distanziamento sociale, e a garantire la sicurezza e il decoro dei plessi

PISTOIA. Si sono conclusi i lavori eseguiti dal Comune di Pistoia nelle scuole degli istituti comprensivi ‘Cino-Galilei’, ‘Marconi-Frosini’, ‘Leonardo da Vinci’ e ‘Frank-Carradori’ con i fondi ottenuti dal Ministero dell’Istruzione per l’emergenza epidemiologica Covid-19 grazie alla progettazione elaborata. Si tratta di interventi finalizzati ad assicurare nuovi spazi interni ed esterni, adeguati alle regole del distanziamento sociale, e a garantire la sicurezza e il decoro dei plessi.

In alcuni edifici, l’Amministrazione comunale è intervenuta all’interno, come alla scuola primaria ‘Galilei’ di via Pisacane e alla ‘Roncalli’, dove sono stati creati anche nuovi spazi didattici. In altre, come alla primaria di Pontenuovo, si è lavorato più sull’area esterna, per diversificare i punti di entrata e di uscita dall’edificio.

«Sono stati tantissimi gli interventi di adeguamento e di adattamento di spazi e aule in conseguenza dell’emergenza da Covid attuati da settembre a oggi, forti della progettazione sviluppata nei mesi estivi – ricorda Alessandra Frosini, assessore all’edilizia scolastica –. Avevamo presentato progetti per ottenere i fondi strutturali europei per oltre cinquecentomila euro e li abbiamo utilizzati tutti per dare il via a interventi duraturi, mirati a creare nuovi spazi, e a recuperare spazi inutilizzati e degradati, che rimanessero alla collettività, rivalorizzando un bene comune: la scuola».

I lavori sono stati progettati dai tecnici del Comune questa estate e portati avanti in tempi record contemporaneamente, senza interferire con l’attività didattica.

Nello specifico, nella scuola primaria di via Pisacane è stata formata una nuova aula e sistemati gli ambienti della palestra. Altre due aule, ricavate dagli spazi prima dedicati agli uffici, sono state create alla scuola secondaria di primo grado ‘Roncalli’, prevedendo anche tutte le rifiniture interne, la messa in sicurezza degli infissi, oltre alle opere impiantistiche elettriche connesse all’attività didattica.

Interventi sulle aree esterne sono stati attuati alla scuola primaria di Pontenuovo, alla primaria di Spazzavento e alla secondaria di primo grado Da Vinci, con il ripristino dei cancelli esistenti, la formazione di nuovi vialetti pedonali e la messa in sicurezza dei percorsi esistenti.

Lavori sia all’interno che all’esterno sono stati eseguiti alla scuola media ‘A. Frank’. In corso interventi anche all’Istituto comprensivo ‘M.L. King’, e alla scuola secondaria di primo grado ‘Raffaello’ dove prosegue il rifacimento del manto di copertura della palestra, dell’auditorium, della zona segreteria e laboratori; sono stati tolti i vecchi controsoffitti e iniziata la realizzazione di quelli nuovi per l’area amministrativa e i laboratori didattici, nonché la sostituzione dei corpi illuminanti. Inoltre nella palestra è stata rimossa la vecchia pavimentazione in legno, ormai usurata, e a breve avrà inizio la posa in opera del nuovo parquet. Previste anche opere di finitura degli spazi interni e la sostituzione di otto lucernari.

[comune di pistoia]