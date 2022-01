FONDI PNRR A PISTOIA, LA SODDISFAZIONE DI MAZZEO E CERDINI (LEGA)

Determinante il lavoro attivato dall’assessore Alessio Bartolomei che ha riorganizzato gli uffici dei Lavori Pubblici e istituito l’ufficio Grandi Opere

PISTOIA. Esprimono una grande soddisfazione i due consiglieri della Lega Francesco Mazzeo e Cinzia Cerdini riguardo ai progetti che questa amministrazione potrà realizzare grazie ai fondi del PNRR, fondi che non sarebbero mai arrivati se il nostro Assessore Alessio Bartolomei non avesse, all’inizio del mandato, contribuito alla riorganizzazione degli uffici dei lavori pubblici e avesse deciso, insieme alla Giunta, di istituire un apposito ufficio denominato “Grandi Opere” in grado di progettare e, in seguito, intercettare bandi in grado di poterli finanziare.

I due consiglieri sottolineano quanto sia importante la progettazione e quindi una visione del futuro grazie alla quale si possono recuperare parti della città dimenticate da anni di incuria e di abbandono.

La somma totale è veramente notevole, infatti si aggira intorno ai 75 milioni di euro e verranno spesi per la zona di San Lorenzo, per l’area ex Ricciarelli, per il recupero delle mura urbane, per la ristrutturazione di molti alloggi popolari, per risistemare le fermate degli autobus, per gli attraversamenti pedonali e per altri spazi pubblici.

Un grazie allo staff dell’ufficio Grandi Opere perché il loro lavoro porterà grandi benefici alla cittadinanza. Pistoia non avrà più zone off limits ma splenderà grazie a chi in questi quasi 5 anni ha sognato una città più vivibile per tutti a partire dai bambini, con la messa in sicurezza delle scuole, delle palestre, dei parchi e dei giochi.

[lega pt]