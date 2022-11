FONDI PNRR: OTTENUTI DAL COMUNE DI PISTOIA 450MILA EURO PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL NIDO IL FARO

I lavori dovranno essere affidati entro primavera

PISTOIA. È di 450mila euro il finanziamento ottenuto nei giorni scorsi dal Comune di Pistoia per l’adeguamento normativo dell’asilo nido Il Faro. Si tratta di risorse stanziate dal Governo per la missione 4, ossia ‘Istruzione e Ricerca’, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che permetteranno di eseguire la messa a norma dell’impianto antincendio e il consolidamento statico di alcune porzioni della scuola di via Santa Maria Maggiore.

Il progetto è stato finanziato con fondi PNRR per l’intero importo dei lavori, sulla base dell’adesione al bando inviata dall’Amministrazione comunale al Ministero lo scorso febbraio.

«Abbiamo ottenuto un altro importante finanziamento — sottolinea Alessandra Frosini, assessore all’edilizia scolastica –, che riconosce e premia la progettazione e la pianificazione che abbiamo portato avanti in questi anni per gli edifici scolastici e gli impianti sportivi».

Dopo i lavori antincendio eseguiti recentemente alla scuola primaria Marino Marini a Pontenuovo, ma anche alla secondaria di primo grado Leonardo da Vinci, alle primarie Carradori, Collodi, Renato Fucini e Croce di Gora, l’Amministrazione comunale prosegue dunque nell’attività di verifica e adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici cittadini, finalizzata alla messa a norma e in sicurezza degli stabili.

L’adeguamento dell’asilo Il Faro alla normativa antincendio ha già ottenuto parere favorevole da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Pistoia.

Adesso i tecnici dell’ufficio Edilizia scolastica del Comune dovranno completare il progetto esecutivo e quindi attuare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori, che dovranno partire entro la primavera.

[comune di pistoia]