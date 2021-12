Stasera martedì 21 dicembre al Teatro Magnolfi (ingresso libero con prenotazione obbligatoria) prosegue la rassegna a cura del critico musicale e storico dell’arte Alessio Zipoli

PRATO. Stasera martedì 21 dicembre alle 21.15 presso il Teatro Magnolfi, si terrà il terzo appuntamento del ciclo di conferenze multimediali Forever Michael. La vera storia di Michael Jackson, a cura del critico musicale e storico dell’arte Alessio Zipoli.

“Who’s Bad? La consacrazione come “King of Pop”

Come si può sopravvivere al successo di “Thriller”? Ad esempio con la composizione di uno degli inni del decennio, “We Are The World”, che per la prima volta evidenzia l’infaticabile spirito umanitario dell’artista.

All’apice della propria parabola Michael tenta anche un’ultima tournée con i Jacksons, ma ormai è tempo di una nuova maturità, rappresentata da un album composto con tenacia e inventiva al massimo delle proprie forze: “Bad”. È l’inizio della consacrazione, celebrata dal film-documentario “Moonwalker”.

La rassegna fa parte del progetto Prato Festival 2021 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Prato.

Evento a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

L’accesso al Teatro sarà consentito previa verifica di Green Pass rafforzato.

Per informazioni: www.pratofestival.it e www.cittadiprato.it | Fb: Prato Festival

0574 1835021 |

