FORTEGUERRIANA, GIOVEDÌ VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “DANTE VIVO”

PISTOIA. Proseguono gli eventi dedicati a Dante Alighieri, in occasione delle celebrazioni legate al settimo centenario della sua morte. Giovedì 14 ottobre alle ore 17 nella biblioteca Forteguerriana si svolgerà una visita guidata alla mostra Dante vivo, condotta dalla curatrice dell’esposizione Chiara Murru.

Attraverso le sue parole, i visitatori potranno approfondire la storia di manoscritti, incunaboli, edizioni antiche e altre rarità dantesche custoditi nella Forteguerriana. La visita partirà da un prezioso manoscritto della fine del XIV secolo e si concluderà con la presentazione dei principali studi sulla figura del Poeta e sulla sua opera realizzati da intellettuali pistoiesi del Novecento.

Insieme alla mostra Dante vivo, sarà possibile visitare l’esposizione AnDante 1321-2021, curata dagli Amici della Forteguerriana.

La visita è gratuita. Per partecipare è consigliato prenotarsi via email scrivendo a forteguerriana@comune.pistoia.it oppure chiamando il numero 0573 371452 negli orari di apertura della biblioteca. Per l’accesso alla biblioteca è necessario il Green pass, secondo le norme vigenti in materia di contenimento del Covid-19. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

Chiara Murru è docente e assegnista di ricerca al Dipartimento di studi umanistici dell’Università per Stranieri di Siena, redattrice del Vocabolario Dantesco e collaboratrice dell’Accademia della Crusca e dell’Opera del Vocabolario Italiano (OVI).

