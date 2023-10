forteguerriana. OGGI SI PARLA DELLA DIFFUSIONE DELLA STORIA DI PINOCCHIO IN TUTTO IL MONDO

Appuntamento oggi giovedì 5 ottobre alle 16 nella sala Gatteschi. L’iniziativa è curata dal professore Giovanni Capecchi. L’iniziativa dà il via al calendario autunnale “La Forteguerriana racconta Pistoia”

PISTOIA. Oggi, giovedì 5 ottobre, alle ore 16 nella sala Gatteschi della Biblioteca Forteguerriana si terrà l’incontro Da Collodi al mondo: la fortuna internazionale di Pinocchio, curato dal professore Giovanni Capecchi.

Il docente ripercorrerà la fortuna di Pinocchio, in Italia e fuori d’Italia, attraverso le edizioni del libro che vennero fatte dallo stesso Collodi, le prime traduzioni all’estero, la diffusione della storia del burattino in ogni parte del mondo, l’impatto avuto dal film animato realizzato da Walt Disney nel 1940, il successo che ancora oggi caratterizza questo libro e il suo protagonista.

La conversazione rappresenterà anche l’occasione per presentare i primi risultati di una ricerca in corso, promossa dall’Università per Stranieri di Perugia, dalla Fondazione Nazionale Collodi e da Uniser Pistoia. La ricerca, che si concluderà nella primavera del 2024 con la pubblicazione di un Atlante Pinocchio, riguarda appunto la diffusione internazionale del romanzo di Collodi.

Con l’iniziativa di oggi prende il via il calendario autunnale del ciclo di incontri La Forteguerriana racconta Pistoia che, con conferenze e visite, costituisce un’occasione per conoscere meglio la storia della nostra città, il patrimonio documentario e artistico, i suoi uomini illustri. Un ringraziamento speciale va agli studiosi e ricercatori che si sono resi disponibili a trasmettere alla cittadinanza conoscenze, curiosità e segreti a partire dai documenti conservati in biblioteca.

Il programma completo de La Forteguerriana racconta Pistoia si trova sul sito https://www.forteguerriana.comune.pistoia.it/la-forteguerriana-racconta-pistoia-2023/.

Giovanni Capecchi, pistoiese, è docente di letteratura italiana all’Università per Stranieri di Perugia. Si è occupato prevalentemente di letteratura tra ‘800 e ‘900 con monografie sulla letteratura risorgimentale, su Giovanni Pascoli, sulle scritture nate nella Prima guerra mondiale, su Aldo Palazzeschi, su Marcello Venturi. Gli ultimi suoi libri sono I fronti della scrittura. Letteratura e Grande guerra (2017) e Sulle orme dei poeti. Letteratura, turismo e promozione del territorio (2021).

A Pistoia dirige la rivista «Naturart», è presidente del Parco Letterario Policarpo Petrocchi ed è presidente di Uniser.

