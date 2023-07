FORZA ITALIA, A PRATO MESSA PER SILVIO BERLUSCONI

Mazzetti: “Rimane nostro faro”

PRATO. Passato-presente-futuro: con il Presidente Berlusconi, con la comunità politica di Forza Italia. Proseguono gli appuntamenti promossi sul territorio pratese da Forza Italia che oggi venerdì 7 luglio ha in programma una messa per Silvio Berlusconi, ore 19 Parrocchia del Sacro Cuore. “Onorare il nostro fondatore — spiega la parlamentare espressione del territorio Erica Mazzetti — è un modo, innanzitutto, per riunire la nostra comunità politica che, come stiamo vedendo, è viva, al contrario di quello che vorrebbero far credere i maligni o i sesti poli, e ha tanta voglia di fare politica ma anche un modo per ricordare chi siamo, ripartendo dai nostri valori”.

Seguirà un momento conviviale intorno alle ore 20 dedicato alle amministrative del prossimo anno e alle quali “vogliamo arrivare pronti perché Prato ha bisogno di discontinuità”, aggiunge Francesco Cappelli, coordinatore comunale.

All’iniziativa, aderiscono personalità del Centrodestra pratese ma non solo.

