FORZA ITALIA PRATO: “SOTTOPASSO SOCCORSO, DA PD INTERVENTO DA CAMPAGNA ELETTORALE”

Cappelli: “Dieci anni sprecati e ora un intervento costosissimo ma non risolutivo”

PRATO. “Una soluzione costosa e impattante che però non risolve alla radice il problema della viabilità e del traffico, al più lo sposta al massimo di alcuni chilometri, creando ulteriori disagi”: così Francesco Cappelli, coordinatore di Forza Italia Prato, in merito all’intervento sul Sottopasso del Soccorso.

“Siamo di fronte a una giunta PD inconcludente, che ha avuto un mandato e ha sprecato quasi dieci anni di tempo, senza mai affrontare il nodo viabilità”. “Solo adesso – rimarca Cappelli – il PD propone un intervento che è molto oneroso e richiede tempi lunghi e innumerevoli disagi, senza risolvere il problema.

Un intervento veramente incisivo sarebbe stato il sovrappasso a due corsie, previsto dal Centrodestra già prima del 2014 e bocciato, inspiegabilmente, dal PD. Avremmo potuto avere la soluzione già dieci anni fa”. Sulla stessa linea, Paolo Coscione, membro del coordinamento: “I tempi non sono quelli che il PD si augura. Biagioni vende la Via come il bollino verde definitivo all’inizio dei lavori ma non è affatto così.

Oltre al rispetto delle prescrizioni indicate, Anas dovrà, chiaramente, indire una procedura di appalto nei modi e termini previsti dalla legge; procedura, prodromica all’affidamento di chi dovrà occuparsi dei lavori. E poi ci sono le imprese che vorranno partecipare. Già prevedo, tra ricorsi al Tar, appelli al Consiglio di Stato, tempi biblici solo per provare ad iniziare questi lavori”.

[forza italia prato]