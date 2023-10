fotografia. 9 ANNI DI GUERRA IN DONBASS

Sabato 21 ottobre presso la Galleria Vittorio Emanuele di Pistoia la presentazione della mostra del fotoreporter Vittorio Rangeloni

PISTOIA. Questo sabato pomeriggio a partire dalle ore 17 presso la centrale Galleria Vittorio Emanuele in via degli Orafi, dopo la tappa fiorentina, sarà presentata la mostra fotografica 9 anni di guerra in Donbass realizzata dal reporter italiano Vittorio Rangeloni che dal 2015 vive a Donetsk.

Ad organizzare l’evento l’associazione Vento dell’Est, il cui presidente è il pistoiese Lorenzo Berti che introdurrà la mostra raccontando la propria esperienza durante la missione umanitaria svolta in estate nella regione di Lugansk.

