fotonotizia. UNA PIAZZETTA RICORDA LUCIANO MICHELOZZI

Stasera con una semplice cerimonia è stata scoperta dai figli e dal sindaco la targa

QUARRATA. [a.b.] Da stasera la piazza dietro l’edificio “La Civetta” è intitolata alla figura di Luciano Michelozzi, tra i fondatori di Tele Quarrata, una delle prime televisioni locali della Toscana.

“La scelta del luogo — ha spiegato il sindaco Mazzanti — non è casuale: proprio in quella piazzetta, infatti, Michelozzi organizzò il primo cinema all’aperto della città, che chiamò “Arena Giardino” e per questo motivo la cerimonia di intitolazione si è svolta proprio oggi, in occasione dell’ultimo appuntamento del cinema itinerante nelle frazioni organizzato dall’Amministrazione comunale di Quarrata”.

Prima della proiezione del film in programma é stato scoperto il cartello “piazzetta Luciano Michelozzi”, con una piccola cerimonia, alla presenza dei figli Flavio, Marino e Andrea.