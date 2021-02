FRANA A CAMPORIPANO: SERVE IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ

Il Circolo Pd Altombrone chiede anche la messa in sicurezza dell’area

PISTOIA. Sono giorni, ormai, che la strada tra l’abitato di Selvapiana e Cireglio è interrotta. Occorre ripristinare al più presto questa via di comunicazione che mette in contatto i paesi di Saturnana e Le Grazie con la montagna, liberando la strada e mettendo in opera i manufatti necessari perché non ci siano ulteriori smottamenti.

Ma sgomberare terra e sassi non basta, occorre un piano che metta in sicurezza la viabilità di tutta questa parte della Valle dell’Ombrone, da via di Saturnana che necessita di essere riasfaltata, alla frana tra Saturnana e Le Grazie, per la quale attendiamo ancora risposte dall’Assessore competente.

Alla situazione di degrado in cui versa via di Selvapiana, che in seguito a imponenti tagli boschivi effettuati lungo il tracciato, versa in uno stato pietoso per quanto riguarda il manto stradale e le fosse di scolo e, tolti gli alberi, presenta un forte livello di pericolosità a causa della mancanza di guard-rail, che lascia senza protezione numerosi tratti su cui si aprono profondi burroni.

I problemi sono molti, e le richieste dei cittadini attendono risposte.

Quanto tempo ci vorrà perché il Comune si attivi e dia i riscontri che gli abitanti della valle dell’Ombrone si attendono? Attendiamo, ormai poco fiduciosi….

Circolo PD Altombrone