FRANA SR. 325 TRA SASSETA E MONTEPIANO, LA STRADA RIMANE CHIUSA FINO A LUNEDÌ 4 MARZO

In corso le operazioni di disgaggio e ripulitura del versante. Lunedì nuovo sopralluogo del geologo

VERNIO. La Strada Regionale 325, nel tratto tra la località La Pusignara e la Casa Cantoniera nel Comune di Vernio (tra Sasseta e Montepiano), rimane chiusa fino a lunedì 4 marzo, compreso.

Questa mattina è stato realizzato il sopralluogo da parte del geologo per valutare la situazione del fronte frana e rilevarne l’entità, alla presenza anche del sindaco di Vernio Giovanni Morganti.

Sono in corso già da adesso le operazioni di disgaggio, la tecnica che prevede la messa in sicurezza della parete, unitamente alla ripulitura del versante frana dalla vegetazione, per monitorarne al meglio l’andamento in attesa di una seconda valutazione da parte del geologo.

«Lunedì, dopo la valutazione capiremo se sarà possibile riaprire almeno una parte della carreggiata per far scorrere il traffico a senso unico alternato – ha dichiarato il presidente della Provincia Simone Calamai – Garantire la sicurezza è adesso la nostra priorità.

Ci stiamo impegnando al massimo per ripristinare, almeno in parte, la circolazione stradale. Tutte le risorse e le competenze sono messe a disposizione per superare questa emergenza e ristabilire la normalità quanto prima”.

[elci — provincia di prato]