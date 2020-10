FRANA SULLA PORRETTANA: CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA CORBEZZI E PISTOIA

Linea ferroviaria chiusa per una frana provocata dal maltempo dei giorni scorsi. Riapertura prevista per giovedì 8 ottobre

PORRETTANA. [M.F.] Ancora sospesa, in via precauzionale, la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Corbezzi e Pistoia (linea Porretta – Pistoia) per una frana in prossimità della sede ferroviaria, provocata dal maltempo dei giorni scorsi.

Il traffico è stato interrotto lunedì 5 ottobre alle 18:20.

Sul posto sono al lavoro le squadre tecniche di Rfi per ripristinare la regolare circolazione ferroviaria in sicurezza, con previsione di riattivazione per la mattina di giovedì 8 ottobre.

Attivato un servizio sostitutivo con autobus.