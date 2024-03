FRANA SULLA SR. 325 A CAMINO (VAIANO), VERIFICHE IN CORSO MA UNA PARTE È ANCORA IN BILICO

Stamani il sopralluogo del presidente della Provincia Calamai. «Stiamo spingendo con le lavorazioni almeno per riaprire al più presto la sr 325 in località La Pusignara». L’obiettivo della Provincia è quella di ripristinare al più presto la circolazione ma i tempi non sono brevissimi

PRATO —VAIANO. Si è svolto stamattina il sopralluogo del presidente della Provincia, Simone Calamai, in località Camino nel Comune di Vaiano, dove ieri sera, 1 marzo intorno alle ore 20, si è staccata la frana che ha coinvolto la sr.325. Sul posto è presente la ditta incaricata dalla Provincia, i tecnici e i geologi.

«Stiamo facendo le verifiche tecniche con i geologi per capire quanto questa frana sia profonda e quanto sia a rischio il versante rispetto a nuove cadute e nuove frane. C’è una parte della frana stessa che è ancora in bilico e quindi sarà necessario fare un disgaggio, una sorta di disboscamento , su tutto il versante prima di decidere per eventuali interventi».

La volontà e l’obiettivo della Provincia sono quelli di ricreare quanto prima le condizioni per riaprire la circolazione sulla sr 325 ma per le caratteristiche del movimento franoso non sarà una questione veloce.

In questo momento, maltempo permettendo, la ditta deve effettuare il disgaggio e i geologi devono verificare l’entità della frana e quindi decidere i provvedimenti per la messa in sicurezza.

«Come Provincia stiamo spingendo con le lavorazioni per cercare di riaprire al più presto la sr 325 in località Pusignara, tra Sasseta e Montepiano, per consentire ai cittadini della zona di poter raggiungere almeno agevolmente la frazione di Mercatale di Vernio», aggiunge il presidente della Provincia, Calamai.

Intanto oggi alle ore 15 è stata convocata una riunione con tra i Comuni della Val Bisenzio, il Comune di Prato, la Prefettura e la sala operativa di protezione civile della Provincia (Sopi) per fare il punto della situazione e decidere i provvedimenti da prendere in vista di lunedì con la ripresa di tutte le attività lavorative e scolastiche.

