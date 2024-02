FRANA SULLA SR. 325. MAZZETTI (FI): “TERRITORIO FRAGILE, SERVE CAMBIO STRATEGIA CONTRO RISCHIO IDROGEOLOGICO CON MANUTENZIONE E INFRASTRUTTURE”

PRATO. “Il nostro territorio, ancora ferito dalla terribile alluvione di novembre scorso, si conferma a rischio. È di martedì la notizia di una frana sulla tormentata Sr325 precisamente tra Pusignara e Cantoniera, a Vernio, nei pressi della grossa frana che alcuni anni fa ha fatto crollare un tratto di strada, cui sono seguiti mesi di disagio e pure spese eccezionali.

Chiedo che si intervenga prontamente per ripristinare un tratto di strada tanto importante quanto difficile, garantendo così la sicurezza di chi transita. Il nostro territorio, già fragile ed esposto al rischio idrogeologico, necessita di un cambio di strategia sulla prevenzione, da fare con manutenzione e opere infrastrutturali che mancano, da decenni, nella parte a monte del tratto in questione.

Ma c’è anche un problema sempre più evidente sulla manutenzione dei boschi, fondamentali per il reticolo idrico, in seguito alle modifiche alla legge regionale, con effetti su quello che è il polmone verde di Prato. Troppe opere non sono state fatte, troppe non vengono regolarmente controllate e manutenute: è un pericolo per le persone, oltre a un costo sempre più alto per la collettività”.

Così in una nota Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.

[lorenzo somigli]