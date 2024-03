FRANA TRA SASSETA E MONTEPIANO, IL PRESIDENTE CALAMAI: «STIAMO VALUTANDO DELLE FINESTRE PER IL PASSAGGIO DEI MEZZI PESANTI ANCHE PRIMA DELLA RIAPERTURA A SENSO UNICO ALTERNATO»

Gli orari dei treni in partenza da Vernio per Prato e viceversa con tappa a Vaiano

PRATO. Si è conclusa poco fa la riunione di aggiornamento sulle due frane che stanno interessando la sr 325 tra Sasseta e Montepiano e nel Comune di Vaiano in località Camino- Le Coste. La Provincia di Prato sta spingendo per arrivare entro la settimana alla riapertura a senso unico alternato della frana a Nord, nei pressi della località La Pusignara.

Gli interventi della ditta incaricata sono andati avanti per tutta la giornata di oggi, domenica 3 marzo, mentre domattina è previsto un nuovo sopralluogo del geologo per rivalutare la situazione. La Provincia vuole riaprire il tratto al più presto per dare la possibilità di passaggio ai mezzi pesanti. Il presidente della Provincia Simone Calamai sta valutando anche di aprire delle finestre per il passaggio dei mezzi pesanti anche prima della riapertura a senso unico alternato.

«La priorità è rompere l’isolamento e dare la possibilità ai mezzi pesanti dei soccorsi e delle ditte della vallata di raggiungere da Nord l’autostrada e quindi Prato. Stiamo valutando di aprire, anche durante i lavori sulla frana di Pusignara, la strada al passaggio dei mezzi pesanti. Delle finestre con transito controllato che però consentirebbero il transito».

Domattina, 4 marzo sulla frana in località Camino – Le Coste proseguono le operazioni di disgaggio e pulizia dalla vegetazione per dare modo al geologo di fare nuove valutazioni e decidere gli interventi da attuare. Va avanti la collaborazione con l’Università di Firenze per il posizionamento di georadar e sensori che possano monitorare la frana.

Anche in questo caso, una volta che si sarà capito meglio l’entità del dissesto, e si saranno attuati i minimi interventi di messa in sicurezza, l’idea del presidente Calamai è quella di aprire delle finestre per il solo passaggio dei mezzi di soccorso.

Condividiamo questa comunicazione del Comune di Vaiano

Ecco gli orari dei treni in PARTENZA DA VERNIO che fanno TAPPA A VAIANO (orario indicato tra parentesi):

6.22(6.32)/7(7.10)/7.30(7.40)/8.01(8.10)/9.01(9.10)/9.30(940)/10.05(10.14)/11.31(11.40)/13.04(13.14)/14.01(14.10)/15(15.10)/16(16.10)/16.30(16.40)/17,02(17.14)/18,02 (18.14)/18.43 (18.52)/19.02 (19.14)/19.30 (19.40)/20.01 (20.10)/21.31 (21.40)/ 23,01(23.10)

Ecco gli orari dei treni in PARTENZA DA PRATO che fanno TAPPA A VAIANO E A VERNIO

4.57/6.15/6.45/7.40/8.40/9.08/10.40/12.10/13.40/14.10/14.40/15.40/16.40/17.10/17.40/18.04/19.10/20.10/21.10/22.49

Chi già possiede titoli di viaggio Autolinee Toscane sarà ammesso all’utilizzo dei servizi ferroviari limitatamente alla tratta Prato-Vaiano-Vernio e viceversa.

Sugli orari dei bus segue comunicato di At

[masi -provincia di prato]