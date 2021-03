FRANCESCA BARDELLI, ELETTA PRESIDENTE NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT

Nel collegio dei revisori dei conti Franco Benesperi, presidente della Fondazione Banca Alta Toscana

PISTOIA. Importante risultato per Pistoia nel rinnovo delle cariche elettive nazionali dell’Associazione Unione Nazionale Veterani dello Sport. Alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha evidenziato: “L’importante ruolo dell’UNVS, in prima linea nella valorizzazione dello sport giovanile, nell’attenzione verso la mobilità per gli anziani e i disabili e per le attività svolte di carattere salutistico, solidale e culturale”, e a tante personalità del mondo associativo e sportivo, è stata eletta presidente Francesca Bardelli.

La sua elezione segna un duplice primato, è infatti la più giovane Presidente e la prima donna in assoluto a guidare una delle Associazioni Benemerite del Coni, di cui l’Unione fa parte.

L’elezione si è svolta 13 marzo scorso presso il Salone d’Onore del Coni a Roma durante la sessantesima Assemblea Nazionale dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, che ha visto il rinnovo di tutte le cariche della dirigenza nazionale fino al 2024.

L’altissima partecipazione, con il 92,52% delle sezioni aventi diritto che hanno partecipato alla consultazione, ha prodotto un risultato che garantisce un’ampia legittimazione.

Già Vice-Presidente e Vicario nazionale della benemerita, versatile e impegnata su numerosi fronti, Francesca Bardelli è docente pistoiese di materie giuridiche, ha 2 lauree (in Scienze politiche, Lettere e filosofia), è giornalista pubblicista, collaboratrice di varie testate, si occupa di arte e ha pubblicato volumi di carattere storico. Inoltre, è fondatrice di due associazioni benefiche e opera da tempo nel mondo dell’associazionismo sportivo in veste di dirigente e coordinatrice. È figlia di Aldo Bardelli, campione italiano di automobilismo degli anni Sessanta.

Dalle urne è uscito il nuovo assetto dell’intera dirigenza Nazionale e anche un secondo pistoiese, caso mai verificatosi nella storia di UNVS, è stato eletto quale membro effettivo nel collegio dei Revisori dei Conti. Si tratta di Franco Benesperi, Presidente della Fondazione Banca Alta Toscana.

Durante l’Assemblea, inoltre, la sezione di Pistoia presieduta dall’architetto Marco Biagini, presente a Roma, è stata insignita dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’U.N.V.S. della benemerenza per i risultati sportivi ottenuti nel corso del 2020 e come riconoscimento per i 20 anni di attività.

Nel corso dei lavori assembleari non è mancato un affettuoso e commosso ricordo di Gianfranco Zinanni, scomparso lo scorso anno, per diversi anni al vertice della sezione “Celina Seghi” di Pistoia, ma anche uno dei veterani più attivi sul territorio toscano.

“Chi l’avrebbe detto — ha commentato Francesca Bardelli — entrai in UNVS senza nessuna convinzione, solo per far piacere a un amico, allora Presidente della mia città, e per sgravare mio padre (già socio fondatore della sezione di Pistoia), dall’incombenza di partecipare ai consigli.

La prima cosa che dissi “Mi iscrivo, ma non voglio alcun impegno!” Poi però è successo come sempre, che se mi chiedono di fare qualcosa mi dispiace dire di no e faccio il possibile per farla al meglio delle mie possibilità. E dunque eccomi qua, in procinto di occupare il ruolo più importante, la Presidenza nazionale di un’Associazione che ho imparato ad amare, che ad oggi sento come una casa accogliente, dove in questi anni ho profuso energie e sono stata ricambiata con affetto diffuso e sincero.

Un ambiente che mi ha coccolata e mi ha fatto sentire protetta, forse sono stata percepita un pò come la “piccola di casa” e adesso mi ritrovo in mano il futuro di tutti noi.

Spero di essere degna di tanta fiducia e certamente farò il massimo per non deludere nessuno”.

