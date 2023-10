FRANCESCO CI SPINGE SUL CLIMA

Venerdì 13 ottobre nei locali della parrocchia Santa Maria del Rosario (Poggio a Caiano), “Diapason” sul nuovo documento del Papa: film, cena condivisa, riflessione

POGGIO A CAIANO. È la prima iniziativa sul nuovo documento di Papa Francesco (Laudate deum) dedicato, dopo l’enciclica Laudato si, alla crisi climatica. Organizza l’associazione culturale poggese Diapason in accordo con la parrocchia guidata da don Sergio Cristo.

L’appuntamento è per venerdì 13 ottobre, in via Leone X al Poggio. “Abbiamo bisogno gli uni degli altri” – questo il titolo. Alle ore 19 sarà proiettato “La lettera”, docufilm sulla crisi ecologica. Seguirà, attorno alle 20:15, una cena di condivisione per la quale gli organizzatori invitano a segnalare ciò che ciascuno intende portare (bevande, dolci, salati).

Alle 21:15 sarà Lorenzo Orioli, coordinatore toscano dei circoli “Laudato si”, a svolgere una riflessione. Maggiori informazioni, anche per le modalità della cena condivisa, su whatsapp al numero 338 3528292. È anche possibile partecipare al solo confronto con Lorenzo Orioli.

I protagonisti del documentario “La lettera” sono un indigeno dell’Amazzonia, un rifugiato del Senegal, una giovane attivista indiana e due scienziati statunitensi. “Voci – ha scritto Vatican News – in rappresentanza di altre voci, spesso inascoltate, sulle criticità legate ai cambiamenti climatici”.

Lodate Dio è il nome dell’esortazione apostolica è uscita il 4 ottobre, festa di San Francesco. “Un essere umano che pretende di sostituirsi a Dio diventa il peggior pericolo per sé stesso”: queste le parole usate da Papa Bergoglio per concludere il suo nuovo testo.

In 6 capitoli e 73 paragrafi il Papa intende specificare e completare quanto già affermato nella Laudato e lanciare un allarme e una chiamata alla corresponsabilità di fronte all’emergenza del cambiamento climatico. L’esortazione guarda in particolare alla COP28 che si terrà a Dubai a fine novembre.

