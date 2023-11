FRANE SR325: EMESSA L’ORDINANZA DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA

Istituite dalla provincia di Prato modifiche temporanee alla circolazione

PRATO. La Provincia di Prato ha emesso un’ordinanza relativa agli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di monte al km 54+600 nel Comune di Vernio – località S. Quirico e al km 67+100 nel Comune di Vaiano (PO) e per la messa in sicurezza del versante di valle al km 57+700 nel Comune di Vernio e al km 67+500 nel Comune di Vaiano.

Le frane e gli smottamenti del terreno lungo la SR325 derivanti dagli effetti dell’alluvione del 2 novembre hanno comportato dalla giornata di ieri l’esecuzione in estrema urgenza degli interventi da parte della Provincia di Prato.

Pertanto, al fine di scongiurare ulteriori pericoli, è stato stabilito che a decorrere da oggi, venerdì 10 novembre, fino alla fine lavori, dalle ore 00:00 alle ore 24:00

lungo la SR 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio” al km 57+700 nel Comune di Vernio e al km 67+500 nel Comune di Vaiano e per il tratto necessario all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei versanti;

lungo la SR 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio” al km 54+600 nel Comune di Vernio – località San Quirico – e al km 67+100 nel Comune di Vaiano e per il tratto necessario all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei versanti

sia istituito il restringimento della carreggiata a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri con palette e, quando risulti opportuno per motivi di sicurezza, la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario, ma non oltre i 15 minuti a volta, garantendo il transito ai mezzi di soccorso, con limite massimo di velocità consentita di 30 km/h e divieto di sorpasso, al fine di permettere l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza e per facilitare lo spostamento degli addetti ai lavori e dei mezzi d’opera, ovvero il restringimento di carreggiata fino a 5,60 m con due corsie per senso di marcia qualora le operazioni da svolgere lo consentano.

[elci — provincia di prato]