FRASCARI, GS AVANGUARDIA: “PERCHÈ CAMBIARE IL REGOLAMENTO?”

Delusione e rabbia dopo l’incontro con l’assessore comunale alla Promozione sportiva Alessandro Sabella

PISTOIA. Delusione, contrarietà e rabbia: i volontari, dirigenti tecnici e collaboratori, del Gruppo Sportivo Avanguardia 1953, vivono questi sentimenti e quest’emozione dopo aver partecipato all’incontro con l’assessore alla Promozione sportiva del Comune di Pistoia, Alessandro Sabella.

Lo spiega Milena Corsini, responsabile della comunicazione e ai rapporti istituzionali della meritoria società calcistica giovanile di Pistoia.

“Purtroppo, quello che temevamo si è puntualmente verificato. Dinnanzi ai sodalizi calcistici che usufruiscono del campo Frascari, l’assessore Sabella ha sì ribadito che l’impianto resterà pubblico, ma non ha detto nulla di più, mantenendo nebulosa la vicenda. Non abbiamo saputo niente sul futuro bando per la gestione della struttura.

Solo l’anticipazione che sarà cambiato il Regolamento comunale, che concerne la concessione degli impianti. Un Regolamento approvato pochi anni fa, nel 2016, scritto tra l’altro molto bene per quanto riguarda i campi sportivi, su cui non c’è mai stata alcuna polemica da parte delle società calcistiche cittadine. Un Regolamento che, quindi, non ha senso cambiare e che ci auguriamo resti equilibrato. E non ci tranquillizza sapere che sarà chiesta l’opinione dei vari sodalizi, perché alla fine, c’è stato fatto capire, deciderà solo ed esclusivamente la Giunta-Tomasi”.

Ma non solo. La società si è sentita mortificata dalle parole di Sabella.

“Non avevamo chiesto la tariffa gratuita, ma ridotta – prosegue e conclude Corsini –. Ma Sabella ci ha fatto sapere che non abbiamo alcun tipo di requisito, che non può giustificare la diversità dell’Avanguardia nonostante la stessa, da 70 anni a questa parte, sia un soggetto territoriale rilevante della città di Pistoia.

Vedremo se la Legge regionale toscana del 2020 è d’accordo o invece se potremo essere parificati agli enti del terzo settore. Si evidenzia, comunque, la scarsa sensibilità dell’amministrazione. Per noi la questione non è conclusa. Ci batteremo affinché venga riconosciuto, legalmente, il nostro ruolo. Intanto abbiamo avanzato proposte di migliorie al ‘Frascari’, perché sono importanti i bambini che ne usufruiscono gratuitamente grazie a noi”.

Gs Avanguardia 1953