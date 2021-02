FRONT OFFICE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: AMPLIATO L’ORARIO DEL SERVIZIO

Prevista l’apertura da lunedì a sabato dalle 7.45 alle 18.30. Lo sportello, oltre a dare informazioni di carattere generale, rilascia i permessi giornalieri per l’accesso alla ztl che ogni anno sono oltre 4.000

PISTOIA. Si amplia il servizio di apertura del front office del Comando della Polizia Municipale. Da qualche giorno è possibile recarsi in via Pertini 679 da lunedì a sabato dalle 7.45 alle 18.30 con orario continuato, senza quindi la pausa dalle 12.30 alle 14.30, e con orario prolungato anche nel giorno di sabato (prima era dalle 8.30 alle 12.30). Inoltre il servizio parte al mattino alle 7.45 anziché alle 8.30.

Il front office del Comando della Polizia Municipale si occupa del rilascio dei permessi giornalieri per accedere alla ztl, che ogni anno sono oltre 4.000. Si tratta di autorizzazioni temporanee (da un minimo di qualche ora a un massimo di tre giorni) per entrare con un veicolo nella zona a traffico limitato, in caso di necessità comprovate come ad esempio accompagnare un genitore anziano con problemi di deambulazione a una visita medica oppure per ritirare un oggetto ingombrante acquistato in questa area.

Il permesso giornaliero rilasciato dalla Polizia Municipale può essere utilizzato per il tempo strettamente necessario a svolgere quanto richiesto.

Lo sportello svolge anche tutta una serie di altri servizi tra i quali dare informazioni di carattere generale (come ad esempio indicazioni su dove si trovano le vie di Pistoia, le strade chiuse alla viabilità ecc), ma anche informazioni su aperture dei vari uffici del Comando.

È possibile contattare telefonicamente il front office chiamando il numero 0573-371951.

[comune di pistoia]