FRONTEGGIARE IL CAMBIAMENTO IN TEMPO DI COVID, UN CONVEGNO ONLINE PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE

Si terrà mercoledì 7 aprile, alle 15, in diretta sulla pagina Facebook della biblioteca San Giorgio. È organizzato dal Comitato Unico di Garanzia del Comune di Pistoia

PISTOIA. Fronteggiare il cambiamento in tempo di Covid: salute, benessere, relazioni e lavoro è il tema dell’incontro che si terrà mercoledì 7 aprile, alle 15, in diretta sulla pagina Facebook della biblioteca San Giorgio. Programmato in occasione della Giornata mondiale della salute, che ricorre proprio il 7 aprile, l’appuntamento è il primo di un ciclo di videoconferenze organizzate dal Comitato Unico di Garanzia, un organismo interno all’Amministrazione il cui fine è assicurare, nell’ambito del lavoro pubblico, le pari opportunità di genere, eliminare ogni forma di discriminazione diretta e indiretta e assicurare il benessere organizzativo. Un modo, dunque, per confrontarsi sulla valorizzazione del benessere di chi lavora e contro ogni forma di discriminazione.

«I cambiamenti non sono mai facili da affrontare, soprattutto se determinati da una pandemia di livello mondiale come quella che stiamo vivendo ormai da più di un anno – sottolinea Anna Maria Celesti, vicesindaco del Comune di Pistoia con deleghe alle Pari opportunità –, e che sta facendo emergere società in affanno, che vede ampliare sempre più le disparità. Occorre affrontare, accanto all’emergenza sanitaria, le conseguenze sociali ed economiche che rischiano di sfociare in una tragedia sociale di dimensioni immani.

È dunque importante confrontarsi e riflettere su quali saranno le conseguenze e quindi i possibili correttivi, soprattutto in termini di tutela del benessere personale e sociale».

L’incontro sarà aperto alle 15 dalla vicesindaco del Comune di Pistoia Anna Maria Celesti, seguita da Agata Geraci, presidente del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Pistoia, che interverrà sul tema (S)Bilanciamento vita lavoro: una nuova dimensione.

Alle 15.30 sarà la volta di Ilaria Baroni, dirigente scolastico dell’ITCS Pacini di Pistoia, che parlerà de La scuola al tempo del Covid: deprivazione e/o opportunità?, dopodiché è previsto l’intervento di Sergio Teglia, psicologo dell’Azienda Usl Toscana Centro, sul tema Rispettare, aspettare, apprezzare: genitori e figli in tempo di pandemia.

Ore 16.20, il capo di gabinetto della Questura di Pistoia Paolo Cutolo approfondirà il tema dei Reati al tempo del Covid: dalla violenza domestica alle truffe informatiche, dal sexting al cyberbullismo. Vecchie e nuove regole, mentre alle 16.50 sarà la volta di Carlo Biagini, geriatra dell’Azienda Usl Toscana Centro, su Covid: anziani sempre più soli. Le conclusioni saranno curate da Chiara Mazzeo, consigliera provinciale di parità. Il dibattito si aprirà alle 17.30. Gli interventi saranno coordinati da Chiara Pierotti, dirigente del servizio Personale e Politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia.

