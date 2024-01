FUGGE DURANTE UN CONTROLLO, ARRESTATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE

L’auto risultava sprovvista della copertura assicurativa. L’uomo, sprovvisto di patente, è risultato alla guida in stato di ebbrezza alcolica

PISTOIA. Doveva essere un normale controllo alle norme del codice della strada quello effettuato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia Municipale di Pistoia nei confronti del conducente di un autovettura risultata sprovvista della copertura assicurativa, ma nel momento in cui gli operatori intimavano l’alt al conducente, quest’ultimo, a bordo del proprio mezzo, si dava alla fuga per le vie del centro di Pistoia, mettendo a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada e seminando il panico tra le persone presenti.

Al termine di un intenso inseguimento gli agenti sono riusciti a fermare il conducente, un uomo residente in provincia di Pistoia con pregressi precedenti penali, il quale, alla vista degli agenti, ha abbandonato il proprio veicolo fuggendo a piedi per poi essere in breve tempo bloccato da un agente. Sottoposto alle prove etilometriche, l’uomo è risultato alla guida in stato di ebbrezza alcolica.

Numerose le violazioni al codice della strada che gli sono state contestate: dall’assenza dell’assicurazione e revisione del veicolo, alla guida senza patente poiché revocata, oltre a varie sanzioni per violazioni alle norme di comportamento. La persona è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Valutata la dinamica degli eventi accaduti, la Polizia giudiziaria ha proceduto all’arresto dell’uomo.

Quest’ultimo è comparso davanti al Gip del Tribunale di Pistoia che, convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di comparizione giornaliera presso la Polizia giudiziaria.

[comune di pistoia]