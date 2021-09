funghi. STAGIONE AL VIA CON I SOLITI PROBLEMI

Poli, Cambiamo!: “La cosa che lascia sconcertati è che se da anni si parla di un nuovo regolamento , non si riesce ad andare oltre la dinamica dei due giorni di chiusura settimanale”

MONTAGNA. Come ogni anno ci ritroviamo all’inizio della stagione dei funghi, che come al solito si consumerà in un lampo con i problemi ormai noti. Che vanno dalla raccolta selvaggia ai danneggiamenti di auto, cose a cui ormai siamo purtroppo abituati. Complice gli scarsi controlli dovuti alle poche forze e risorse in campo.

La cosa che lascia sconcertati è che se da anni si parla di un nuovo regolamento , non si riesce ad andare oltre la dinamica dei due giorni di chiusura settimanale (uno per tutti e uno per i non residenti).

Capisco che l’argomento è trasversale e che più che tra forze politiche, la battaglia sia tra gli interessi di chi viene da fuori e quelli dei locali (parte dalla quale sono schierato io), ma penso che al netto di trovare un buon compromesso, sia l’ora di prendere una decisione e con quella andare in regione.

In questo il ruolo principale di riunire e sintetizzare i pensieri delle varie anime, lo dovranno avere i comuni montani. Soprattutto la nuova amministrazione di Abetone che avremo ad ottobre che dovrà muoversi in questo senso, invece di fare chiacchiere come è stato finora.

Marco Poli

Coordinatore Vicario Cambiamo!

Provincia di Pistoia

Telegram: https://telegram.me/linealiberamontagnapistoiese