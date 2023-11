funivia doganaccia —corno alle scale. LE RAGIONI DEL NO

Stasera martedì 21 al Circolo Garibaldi un incontro promosso dal Comitato Un altro Appennino è possibile-versante toscano

PISTOIA. Questa sera martedì 21 novembre alle ore 21, nella sala del Circolo Garibaldi, Corso Gramsci 52, Pistoia, il Comitato “Un altro Appennino è possibile —Versante toscano” incontra il pubblico, per presentare le proprie motivazioni contro la costruzione della nuova funivia Doganaccia —Corno alle Scale e per fare il punto sullo stato dell’arte.

Saranno presenti molti rappresentanti delle associazioni che hanno aderito al Comitato, fra cui il CAI regionale, Legambiente, Italia nostra, WWF, ecc. e cittadini della Montagna Pistoiese. Si ringrazia per l’ospitalità il Circolo Garibaldi.

Siete tutti invitati, Ingresso libero.

Il Comitato Un altro Appennino è possibile-Versante toscano