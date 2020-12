funivia doganaccia – croce arcana. TONARELLI (FDI): “FINALMENTE IN PORTO”

“Riconosciuto l’impegno delle varie forze politiche scese in campo per la realizzazione, che avrà una forte incidenza per il rilancio di tutta la montagna”

MONTAGNA. Siamo felici di aver appreso che finalmente il progetto Doganaccia – Croce Arcana sta andando in porto, riconoscendo l’impegno delle varie forze politiche scese in campo per la realizzazione della nuova funivia, che avrà una forte incidenza per il rilancio di tutta la montagna.

Per chiarezza e completezza di informazioni vogliamo ricordare la dedizione del consigliere provinciale Andrea Tonarelli che è servita probabilmente da stimolo per velocizzare la conclusione dell’iter burocratico: infatti la sua richiesta di accesso agli atti datata 20/10/2020 per conoscere lo stato di avanzamento del progetto non ha avuto risposte e di conseguenza Tonarelli ha presentato in data 20/11/2020 una interpellanza al consiglio provinciale per chiedere delucidazioni sulle tempistiche di realizzazione, discussa nel successivo consiglio provinciale del 27/11/2020 nel quale sono state attuate le modifiche al piano triennale sulle opere pubbliche e stanziate rettifiche al bilancio per includere il progetto in esame.

Questa è la dimostrazione che è possibile svolgere una opposizione non strumentale ma costruttiva, ritenendo che l’apporto del consigliere sia stato risolutivo per sbloccare una situazione da anni rimasta ferma ed è la prova che solo con il lavoro di tutti, si riescono a realizzare le grandi opere che sono di vitale importanza per il nostro territorio.

Luca Davagni

Portavoce Fdi San Marcello Piteglio

Alessandro Olioni

Portavoce Fdi Abetone Cutigliano

Alessandro Barachini

Responsabile Lega Montagna Pistoiese