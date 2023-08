furfarelly. LA SEGRETARIA SVIZZERA DI BOLOGNA PROMUOVE “AGLIANA” A VICE? E A PEDRITO RIPRENDONO LE RUMINAZIONI, MA DI EMOZIONE

La nomina dell’aglianese Marco Furfaro a vice segretario dei demokrats sarebbe imminente: malcelata emozione nel palazzo comunale vista l’intesa Sindaco/Furfaro sdoganata il 25 Aprile scorso con scambi di cellulare



AGLIANA. Sembra che l’unico ad avere dimostrato indifferenza alla notizia della nomina a vice segretario nazionale del PD Marco Furfaro, sia stato il vicesindaco Fabrizio Baroncelli, intollerante alle notizie che provengono dal pianeta rosso. Mentre un plauso sarebbe venuto dalla giunta pedritica e dall’ala artioliano-morosiana della Misericordia di Agliana. Il Morosi è zio da parte di mamma del Marco-nostrum. Silenzio dall’assessore Agnellone, che ci dicono impegnato a preparare la difesa per il processo che lo vede imputato per l’aggressione del 28 agosto di due anni fa ai danni di chi scrive. Che ridere!



La notizia, proviene da Dagospia e la riteniamo molto più che probabile, certa, vista la coesione di intenti che rende Marco Furfaro (43 anni) pienamente allineato all’Elly in questioni di tutela delle minoranze LGBQT+, uteri in affitto & usufrutto, aborto, fine-vita, spinelli e anche politiche dei redditi. Lui, vuole costruire con Elly “un PD chiaro, netto credibile”. Che bello!



Nel comizio tenuto il 6 luglio scorso il Marco-nostrum ha richiamato la platea sulle questioni più bollenti in campo nazionale e rivendicato la tipica pappa della più forte linea statalista (tanto, paga pantalone!) del suo governo ideale, mancando ogni riferimento al vero elemento di innesco dello sviluppo sociale e nazionale: il merito. Una componente del carattere questa, che è detestata dalla sinistra statalista e perciò non è mai richiamata come elemento principale delle responsabilità dei cittadini attivi che con essa ricercano e, ottengono, la più genuina affermazione sociale.

Del resto la prima e vera alleata della Meloni è l’Elly medesima in combinazione con lo spettacoloso governatore campano De Luca, che così, litigando, assicurano la crisi dei demokrats e riusciranno certamente a favorire altre emorragie pro-Giorgina.

Furfaro, al Circolino, attaccò con una prevedibile litania contro il governo richiamando gli argomenti più pelosi che – non è questo un dettaglio – sono stati causati proprio dalla sinistra mattarelliana insediata a colpi di provvedimenti antidemocratici nei tre lustri di governi precedenti.



Èccovene un rapido elenco: diritto alla salute (negata: ma si è dimenticato, il Marco, di quei 428 milioni dispersi dal compagno Enrico Rossi a Massa?) con la sanità di prossimità negata; carenza di politiche per la famiglia etero (quella biblico-normale), diffusione della precarietà sociale (leggasì reddito di cittadinanza: finalmente abolito), passando a stigmatizzare il ridotto stipendio degli infermieri (ma non si ricorda dello sfottò dell’amico Pedrito, ovvero il sindaco, che nominò la Lucilla Di Renzo, dirigente ospedaliera con targa dem, escludendo le infermiere del territorio?) e ci infilò anche la – molto populista – mancanza di indennità alle Forze dell’Ordine.

Altre furono le facezie rammentate dal concittadino nostrum che comunque apprezza la coerenza programmatica schleineniana decisamente qualunquista e suggestiva per ottenere – in un delirio di supercàzzole – una disperata risalita di preferenze nei sondaggi. Ma nessun accenno alle vicende di “Pane & Rose”, assicurate dall’elezione della assessora Tonioni in giunta con il sovietkommissario [nsu]Fragai.

Furfaro è stato quello che ha applaudito il cittadino pistoiese Vannino, che chi scrive ricorda con affezione sincera ma moderata (e cristianamente ispirata), non potendolo riconoscere come “pezzo fondante della comunità”: benaltro occorre direbbe il Walterone!

Del resto, non potremmo biasimarlo: l’Associazione Culturale Convivio, ci riportano fonti fidate, sarebbe andata dai famigliari di Vannino a chiedere il permesso per erigere – reggetèvi forte – una statua commemorativa, magari da affiancare a quella di Fausto Coppi, ricercando così di cavalcare l’emozione del popolino che alla fine dello scorso gennaio si era all’unisono schierato in una celebrazione massmediatica di feisbucchiani adulatori mai vista nemmeno per Niccolò Tucci, un notevole letterato aglianese d’adozione che meriterebbe ben maggiori attenzioni, oltre a un parcheggio intitolato.

That’s Agrumia! Chissà se la Elly verrà ad Agliana, portata in sedia gestatoria dalla Ciampolini, da Del Fante, da Marco Pacini e da Andrea Accia, che ora non parcheggia più l’auto della Provincia nella cittadina agrumiese!

Luca Pedrito Benesperi, proclamerà, ora, una gioiosa giornata di festeggiamenti? Perché no? Lo scopriremo solo vivendo, direbbe il grande Lucio!

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]