GALLERIA DEL “SIGNORINO”, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

Riunito il tavolo di monitoraggio in Prefettura

PISTOIA. Nella mattinata odierna, a seguito degli incontri tenuti nei mesi scorsi dal Prefetto di Pistoia, Gerlando Iorio, con gli enti interessati, si è tenuta una riunione con l’Assessore regionale ai trasporti, Stefano Baccelli, alla quale hanno partecipato, il Sindaco di Sambuca Pistoiese, Fabio Micheletti, l’Assessore alle infrastrutture del Comune di Pistoia, Alessio Bartolomei, il Dirigente Gestione Rete ANAS per la Toscana, Gioacchino Del Monaco, e i referenti di Rete Ferroviaria Italiana, della Polizia Stradale di Pistoia e della Provincia di Pistoia, per fare il punto della situazione in merito agli interventi programmati sulla SS 64 “Porrettana” e, in particolare, rispetto alle iniziative di manutenzione straordinaria della “Galleria del Signorino”.

Tale intervento, come noto, si rende infatti necessario ed urgente per garantire la sicurezza della circolazione nonché la corretta funzionalità del tunnel. I lavori, del valore complessivo di circa 8 milioni di euro, riguarderanno, in particolare, la demolizione e il rifacimento del rivestimento interno, attualmente deteriorato e soggetto a infiltrazioni di acqua che degradano il calcestruzzo, nonché il rifacimento e l’ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza.

Durante la riunione, nella prospettiva di contenere al massimo i disagi per la circolazione stradale e per le comunità locali, sono stati quindi condivisi i cronoprogrammi degli interventi di ammodernamento e di manutenzione straordinaria che vedranno, quali parti attive, oltre ad ANAS, anche Rete Ferroviaria Italiana e la Provincia di Pistoia.

Per far fronte alla chiusura della galleria durante l’esecuzione dell’opera (che non avverrà prima della fine dell’anno scolastico), la prima fase dei lavori di ANAS riguarderà, quindi, la ripavimentazione e la collocazione della segnaletica sul tratto sud dell’itinerario alternativo individuato nella strada bolognese “della Collina” che sarà avviata prima della chiusura al traffico della SS 64, ovvero, già a partire dalla seconda metà del mese di maggio. Rispetto ai lavori programmati sulla linea ferroviaria “Porrettana”, RFI ha comunicato di dover effettuare opere straordinarie nel periodo estivo (a cominciare dalla prima metà di luglio) e provvederà a mantenere attivo il servizio di trasporto tramite bus sostitutivi.

Per quanto riguarda la Provincia di Pistoia, a partire dalla seconda metà di giugno, le SP 24 “Pistoia – Riola” e SP 42 “Pian delle Case – Treppio” beneficeranno del completo rifacimento del piano viabile e l’installazione di barriere di sicurezza.

Da qui la necessità di garantire un’azione costante di raccordo tra tutti i soggetti interessati.

Il Prefetto ha richiesto altresì di predisporre specifici piani “operativi” per l’adozione di misure immediate a fronte di eventuali criticità (come eventuali, ulteriori, interventi manutentivi) o di regolazione della circolazione stradale per gli itinerari alternativi in caso di eventi meteo avversi.

[prefettura di pistoia]