GALLERIA DI SERRAVALLE. BARDELLI: “IL SINDACO DIA SPIEGAZIONI SULLA NUOVA INTERRUZIONE DEI LAVORI”

Lavori di nuovo interrotti “nonostante manchino solo 80 metri di escavazione”

SERRAVALLE. Per ultimare la realizzazione della galleria, dopo le lesioni riportate da alcune abitazioni per effetto delle continue sollecitazioni, RFI aveva proposto la demolizione delle 12 villette che si trovavano sopra la collina con conseguente risarcimento ai residenti per l’acquisto di nuove case e una nuova sistemazione.

La consegna delle chiavi delle abitazioni è avvenuta entro la data del 5 dicembre 2022

Eppure il traforo non è stato ancora portato a termine. I lavori erano ripresi nel marzo scorso, con un sopralluogo del governatore Eugenio Giani e dell’assessore alla mobilità e ai trasporti Stefano Baccelli, i quali avevano assicurato il completamento del raddoppio ferroviario nella tratta Pistoia-Montecatini — di cui la galleria di Serravalle costituisce il nodo fondamentale — entro la fine del 2024.

Alcuni cittadini di Masotti in questi giorni ci hanno contattato per informarci che i lavori ancora una volta sono stati interrotti, nonostante manchino solo 80 metri di escavazione, senza alcuna spiegazione né da parte di RFI né da parte della Regione e del Comune.

Dando voce a questi cittadini chiediamo pubblicamente un intervento ufficiale del sindaco affinché possa fornire delucidazioni e chiarimenti in merito.

Infatti i cittadini hanno diritto di essere costantemente informati; nonostante i proclami di effetto, però, l’amministrazione comunale sulla vicenda ha continua a tacere, disattendendo al dovere di informazione e trasparenza.

Elena Bardelli

Referente Serravalle Civica