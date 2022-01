GAMBA INCASTRATA AL MACCHINARIO. OPERAIO DI UNA CARTIERA SOCCORSO DAI VIGILI DEL FUOCO

É stato necessario smontare alcune componenti del macchinario per liberare l’uomo poi ricoverato all’ospedale San Jacopo di Pistoia

PESCIA — SAN MARCELLO PITEGLIO. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Pescia è intervenuta alle 22.30 circa di ieri mercoledì 5 gennaio , in località Lanciole nel comune di San Marcello-Piteglio, per soccorrere un operaio incastrato per una gamba in un macchinario, all’interno di una cartiera.

Una volta liberato l’operaio, smontando alcuni componenti del macchinario, i vigili hanno affidato il malcapitato alle cure dei sanitari presenti sul posto con l’auto medica di Pescia e la Misericordia di Pescia.

Il ferito è stato trasportato al San Jacopo in codice giallo.

[lucchesi — vigili del fuoco]