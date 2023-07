garden ferretti. IL FATTO CHE FA DISCUTERE O CHE INVECE STA PASSANDO SOTTO SILENZIO?

Pistoia, cimitero di sepolcri imbiancati, è perfettamente descritta – quasi in maniera profetica – in Bocca di rosa di De André: «Si sa che la gente dà buoni consigli | Sentendosi come Gesù nel tempio | Si sa che la gente dà buoni consigli | Se non può più dare cattivo esempio…»

«MAESTÀ, IL POPOLO NON HA PANE…»

«CHE SI RIVOLGA AI SERVIZI SOCIALI!»

Mentre se ne va e fa salire in auto la Lola, una cagnola dolcissima che ti guarda con due occhi malinconici e preoccupati, la Luciana Ferretti, che è passata dal tritacarne delle esecuzioni immobiliari pistoiesi in maniera per niente affatto indolore e chiara, mi ringrazia. Le dico di smetterla, perché starla a sentire e raccontare le sue pene e i suoi dubbi non è un favore che le faccio: è un dovere che mi sono posto da sempre, da quanto più di 50 anni fa ho iniziato a fare questo mestiere di rompipalle delle famose «autorità costituite». Che alla fine si sono vendicate ferocemente: non potendo fare altro, mi hanno sequestrato proprietà personali (cellulare, tablet e 4 computer) e collettive (la testata Linea Libera, sostenendo che si trattava di stampa clandestina). Personalmente – checché ne dicano Tom Col, il sostituto Curreli, la sostituta Contesini e il facente funzione Giuseppe Grieco – credo che, se alla procura della repubblica di Pistoia sapessero fare il loro mestiere con disciplina ed onore ex art. 54 Cost., come io ho sempre saputo fare i miei (il giornalista e il filologo), sicuramente oggi Sarcofago City non si troverebbe nelle immonde condizioni in cui versa: senza certezza del diritto e con una muta di tutori della legge che non hanno ancora capito (ma certo perché non intendono) come devono essere svolte le indagini e cosa dica, di preciso, a tal proposito, l’articolo 358 del codice di procedura penale.

Stamattina verso le 10 ho incontrato la Luciana Ferretti del massacrato Garden Ferretti, perché voleva farmi presenti alcuni suoi dubbi che qui riassumo in breve.

Si chiede, questa signora che in vita sua ha conosciuto solo il lavoro:

se io sono finita sotto esecuzione, affidata alle cure della dottoressa Maria Nicoletta Curci, per dover soddisfare i debiti contratti con Banca Etruria (oggi l’istituto che la ha rilevata); e se questi debiti erano costituiti da tre mutui di 30 mila € ciascuno (totale 90 mila €); se è vero che le case all’asta nel gennaio 2022 sono state acquistate per 252 mila euro; perché – a detta del mio legale – i creditori non hanno ancora riscosso quanto dovuto loro? e dov’è «parcheggiata» la differenza di 252 mila € meno 90 mila euro = 162 mila €?

Ultima domanda della Luciana è stata questa:

a quale titolo, avendo soddisfatto i creditori, la Luciana Ferretti è stata assoggettata ad un affitto di 2 mila € mensili a favore dell’Isveg, Istituto Vendite Giudiziarie?

Ovviamente queste domande non sono rivolte a me, reo di svolgere una professione, quella di giornalista, in maniera abusiva (ma la procura e l’ordine dei giornalisti sanno o no leggere e soprattutto comprendere l’art. 348 cp?) e di pubblicare un giornale che, a presunzione delle «autorità costituite», è un esempio illustre di stampa clandestina?

Esse sono rivolte, in maniera pubblica e trasparente, attraverso la clandestina Linea Libera, alla dottoressa Maria Nicoletta Curci, al presidente del tribunale di Pistoia, Maurizio Barbarisi, e a chiunque, magistrato, sia in grado di rispondere. E si senta in dovere di farlo secondo le indicazioni del codice deontologico della Anm, associazione nazionale magistrati, che raccoglie il 96% dei togati in servizio.

La clandestina Linea Libera e l’esercente abusivo della professione di giornalista possono solo ricordare, ai Soloni/Salomoni che garantiscono lo stato di diritto a Pistoia, il seguente dettame:

Art. 12 – La condotta del giudice Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.

Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l’ordinato e sereno svolgimento dei giudizi. Nell’esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni, in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.

Nelle motivazioni dei provvedimenti e nella conduzione dell’udienza esamina i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all’oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero – quando non siano indispensabili ai fini della decisione – sui soggetti coinvolti nel processo.

Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione, elaborate nella camera di consiglio.

Non sollecita né riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati.

Quanto sopra perché, come riferisce la Luciana Ferretti, ogni volta che in udienza (e lei non ne ha perse una delle udienze-Curci) ha osato aprire bocca, le è stato sùbito imposto di non parlare.

Siamo d’accordo che i giudici sono una sorta di forze angeliche celesti dell’armata di San Michele Arcangelo, generale in capo delle truppe di Jaweh, ma un capello di tolleranza e di rispetto per un cittadino – ancorché privato, come dice il Pm Coletta – può guastare nell’osannato campo della friendly administration tanto cara ai grandi giuristi della sinistra italiana, fari inestinguibili di illuminazione, come lo è stato, ad esempio, Roberto Zaccaria?

E vi lascio a un filmato realizzato in un momento di grande pena per la Luciana Ferretti. Guardatelo e ascoltate bene le sue parole.

Vi possono insegnare davvero molto…

Edoardo Bianchini

