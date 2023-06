gatte & lardo. DICEVANO CHE LA PANDEMIA CI AVREBBE RESO TUTTI MIGLIORI. SÌ, A FARCI GLI AFFARI PROPRI!

Se la storia della Luciana Ferretti avesse fatto davvero discutere, la ferrea ed efficientissima dottoressa Maria Nicoletta Curci chissà se non avesse cristianamente concesso, a chi è rimasto senza niente, una semplice dilazione dei mesi necessari a salvare il salvabile…

QUALUNQUE COSA ACCADA

PISTOIA RESTA UN SARCOFAGO

Stamattina mi ha scritto Luciana Ferretti: Ciao e grazie di tutto, ma lo sai se io entro il 9 di luglio non riesco a portare via il tutto, quello che possono vendere entra in tasca a loro? Quello che rimane e non interessa, chiamano lo smaltimento rifiuti e poi mi mandano la fattura da pagare. Certamente non riesco a pulire entro il 9 di luglio, perché le piante sono talmente tante che ci vorrebbero almeno dei mesi. Tutto ciò mi fa totalmente schifo e fa disonore per la città di Pistoia, che è la più importante del mondo. Scusami, ma sono molto depressa e arrabbiata. Sai che arrivano gli avvoltoi. Una cosa che costa ad esempio 25, la proponi a 15 e 10 o niente.

Ho conosciuto la Luciana Ferretti soltanto una decina di giorni fa: ma contrariamente a ciò che scrive La Nazione, la sua non è una storia che fa discutere. O qualcuno sarebbe intervenuto e si sarebbe sfiancato pur di intercedere a suo favore.

Non per regalarle una palanca o qualche mazzetto di euro, con una pacca sulla spalla e vai; ma per dare una mano – una mano umana – a chi se lo merita.

Perché chi si è troncato la spina dorsale per una vita, come la Luciana, senza diventare straricco al pari di certi gloriosi Pd, che magari trovavano 24 mila euro in contanti nella cuccia del cane, a Capalbio, ha il diritto di non venire gettato in mezzo a una strada; ha il diritto di essere rispettato come la «persona umana» di cui parla la Costituzione, senza che gli si scriva in atti che, se non sa dove e come mangiare, troverà ciò di cui ha bisogno ai servizi sociali e tanti saluti.

Sono il disprezzo e lo spregio di questo tipo di umanità da post-pandemia, che fanno orrore. Tantopiù se vengono da un giudice, da un magistrato che dovrebbe – ma è solo teoria di Utòpia – operare secondo “prudente apprezzamento”.

Non è così. Ed è vergognoso. Ancor più vergognoso per Pistoia con la presenza di un bel senatore viceministro dell’agricoltura anti-cavallette e quindi, in parte, legato anche al tema delle piante e dei lavoratori del settore. Lo avete mai sentito?

Esiste Patrizio La Pietra o è solo una… pietra? Ed esistono le forze politiche di destra, di centro e di sinistra, in grado di esprimere un’opinione o prendere una posizione? Dov’è il consigliere regionale piddino, il prezzemolino Marco Niccolai? Perché non chiama in aiuto la sua adorata Elly dagli occhi belli? E Alessandro Capecchi, che spinge le ruote del carro del Bardellòpulos in salita? Muto. E tutti i grandi demo-antifascisti che spellano perfino i pidocchi in nome della democrazia, della solidarietà umana, dello “scambiatevi il segno della pace”?

Sono, quanto pare, esattamente tutti della stessa risma e specie e razza: ognuno pensa per sé. Escono solo quando è umido, come tanti teneri scorpioncini di sotto i sassi.

C’è una legge feroce – scrive Levi in Se questo è un uomo – nel Lager (per noi Pistoia): a chi ha sarà dato, a chi non ha a quello sarà anche tolto. Un poeta medievale anonimo prendeva in giro il Vaticano con queste parole: se va a bussare un ricco, le porte del papa si spalancano. Al contrario pauper retro pellitur: al povero calci nel sedere e via!

Se la storia della Luciana Ferretti avesse fatto discutere, la ferrea ed efficientissima dottoressa Maria Nicoletta Curci chissà se non avesse cristianamente concesso, a chi è rimasto senza niente, una semplice dilazione dei mesi necessari a salvare il salvabile.

Non di rado, però, il senso della giustizia non abita volentieri nei palazzi di giustizia.

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]