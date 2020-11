Il monumento in bronzo a Francesco Ferrucci, opera di Emilio Gallori, è da alcuni giorni recintato per restauro. Non mancano battute e “meme” intorno al cavallo più famoso della montagna

GAVINANA. “Anche Ferruccio è in quarantena.” È questa una delle tante battute a commento della recente recinzione fatta intorno al cavallo più famoso della Montagna Pistoiese in piazza di Gavinana, quello fieramente montato dal condottiero Francesco Ferrucci, comandante dell’esercito della Repubblica Fiorentina, che su questa piazza trovò la morte nel 1530 per mano di Fabrizio Maramaldo, comandante al soldo dell’esercito di Carlo V.

Il monumento in bronzo a Francesco Ferrucci, opera di Emilio Gallori, è infatti da alcuni giorni recintato per restauro da un’alta impalcatura, foderata dal tipico telo a strisce bianco-rosse dei lavori in corso.

Restauro necessario per arrestare il processo di degrado delle stuccature del basamento in marmo bianco, la pulizia delle superfici e per garantire di conseguenza la pubblica incolumità.

I commenti ironici intorno al simbolo di Gavinana tuttavia si sprecano e c’è chi coglie l’occasione per criticare i “cubi” in pietra posizionati nella piazza del paese da alcuni anni dal Comune di San Marcello Piteglio per impedire la sosta selvaggia. Obbiettivo peraltro non raggiunto in quanto le auto vengono ora posteggiate lungo la carreggiata che attraversa la piazza.

– “Forse il monumento è pericolante.”

– “Ma quale pericolante. Lo hanno ingabbiato per evitare che Ferruccio scenda da cavallo e distrugga quegli orribili cubi di pietra.”

La soluzione dei “cubi” non ha infatti convinto molti paesani, che sfogano la loro contrarietà con critiche e “meme” divertenti pubblicati su Facebook, in cui si vede Ferruccio sceso da cavallo con mazza in mano intento a demolirli.

Marco Ferrari

