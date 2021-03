gavinana. I GIARDINI PUBBLICI SI RIFANNO IL LOOK

Previsti lavori di manutenzione per: muretti, scale e passaggi pedonali del “piccolo parco” di via Porta Apiciana

GAVINANA. I giardini pubblici di Gavinana si rifanno il look ed entro aprile saranno risistemati. Da tempo risultavano alquanto deteriorati e in cattivo stato di conservazione.

Il Comune di San Marcello Piteglio ha infatti predisposto una lettera d’invito a presentare un’offerta per lavori di manutenzione ordinaria per: muretti, scale e passaggi pedonali che si intersecano nel “piccolo parco” di via Porta Apiciana, posto di fronte all’area dove un tempo sorgeva l’ormai fu-Teatro Ferrucci.

Teatro e giardini, un binomio che in molti abitanti, ma non solo, ricordano con nostalgia e il pensiero torna indietro alle belle estati degli anni ‘60 e ‘70, anche metà ‘80, dove ogni paese era centro della montagna.

L’elenco dei lavori prevede:

Ripulitura delle zone deteriorate da terra muschio ed erbacce

Ripristino copertine dei muretti esistenti

Ripristino gradini delle scalette di collegamento dei vari piani

Ripristino passaggi pedonali su terra

Ripulitura del muro che costeggia la strada di accesso al giardino, stuccatura e rifinitura dello stesso e ripristino della copertina dove necessario

I lavori di manutenzione dovranno terminare entro il 30 aprile salvo eventuali proroghe per impedimenti tecnici o cause di forza maggiore.

Un bel bigliettino da visita con cui accogliere quanti questa primavera arriveranno nel borgo Ferrucciano provenendo dal “Poggiolino”.

