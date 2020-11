gavinana. MONUMENTO A FERRUCCI: AFFIDATI I LAVORI DI RESTAURO

Gli interventi saranno eseguiti dalla ditta Aldo Rabuzzi di Pistoia, per una spesa di 6.160 euro

GAVINANA. Affidati i lavori di restauro conservativo per il monumento equestre di Francesco Ferrucci a Gavinana.

gavinana. ANCHE “FERRUCCIO” È IN QUARANTENA

Gli interventi necessari per arrestare il processo di degrado delle stuccature del basamento e per garantire la pubblica incolumità saranno eseguiti dall’Impresa edile geometra Aldo Rabuzzi di Pistoia, per una spesa complessiva di Iva (560 euro) e oneri di sicurezza (1.650 euro) di 6.160 euro.

Il monumento in bronzo a Francesco Ferrucci è opera dello scultore senese Emilio Gallori (1846-1924).

Venne inaugurato cento anni fa, il 22 di agosto del 1920. Per la ricorrenza l’Associazione Achilli di Gavinana ha realizzato una cartolina commemorativa dell’avvenimento.

Marco Ferrari

