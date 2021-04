gavinana. RIPRENDONO LE VISITE ALL’OSSERVATORIO DI PIAN DEI TERMINI

Il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 per l’osservazione del sole

SAN MARCELLO. Da sabato 1 maggio riprendono le visite all’Osservatorio astronomico di Pian dei Termini, situato a tre km da Gavinana, per adesso solo in orario mattutino, per l’osservazione del sole.

I giorni in cui la struttura sarà aperta al pubblico sono il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.

Le visite sono su prenotazione al numero 0573 621289 e sono riservate ad un minimo di 5 persone fino ad un massimo di 20 persone.

