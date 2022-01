GEMELLAGGIO INTERNAZIONALE TRA LA SCUOLA ARS GENIUS E LA TIANHUA ART SCHOOL DELLO JIANGSU

Il gemellaggio è stato siglato a distanza con una cerimonia che ha visto la partecipazione anche del presidente della Provincia di Prato, Francesco Puggelli

PRATO. Un gemellaggio internazionale che consentirà agli studenti della provincia dello Jiangsu di venire in Italia e a quelli pratesi di effettuare viaggi studio in Cina. È il frutto dell’accordo firmato a distanza fra la scuola bilingue di Prato ‘Ars Genius’ e quella cinese Tianhua Art School.

Si tratta di un istituto scolastico internazionale di Jiangyin City, che va dall’infanzia alle superiori, fondato nel 1985 dal musicista cinese Liu Tianhua, con l’obiettivo di “coltivare talenti di alta qualità per la società”. La scuola ha formato al proprio interno anche la ‘Tianhua National Orchestra’ che si è esibita fra Pechino, Svizzera, Italia, Francia, Germania, Austria, Singapore, Giappone, Taiwan, Hong Kong e Macao.

La firma del gemellaggio si è tenuta alla presenza dei vertici di Ars Genius e di quelli della Tianhua Art collegati in videoconferenza fra Italia e Cina (in questi giorni ci sarà lo scambio formale di tutta la documentazione).

In segno di amicizia e collaborazione, entrambi gli istituti durante la cerimonia hanno dato vita anche alle esibizioni musicali e artistiche dei propri bambini. Fra le esibizioni da segnalare anche quella del coro ‘San Francesco’.

La scuola Tianhua Art ha scelto in Italia Ars Genius per il gemellaggio alla luce della vocazione internazionale della scuola pratese, e per l’innovativo metodo di studio che prevede l’insegnamento in contemporanea delle materie in classe sia in italiano che in inglese da parte di maestre madrelingua.

La collaborazione nei prossimi mesi porterà gli studenti cinesi a Prato e potrà rappresentare anche un’occasione di sviluppo turistico per la città. Gli alunni pratesi, invece, potranno imparare il cinese direttamente nel territorio dello Jiangsu.

“Si tratta di un’occasione importante sia per i nostri studenti che per tutta la città – spiegano da Ars Genius —. La Tianhua Art è una rinomata scuola internazionale, riconosciuta in tutta la Cina, che ha formato studenti che sono poi approdati ad alcuni dei conservatori, accademie e università fra le più ambite in Oriente. Oltre ai viaggi studio e culturali, questo gemellaggio getta pure le basi per l’organizzazione di esibizioni culturali congiunte sia a Prato che a Jiangyin City da parte degli alunni delle due scuole”.

Presente alla cerimonia di ufficializzazione del gemellaggio anche il presidente della Provincia, Francesco Puggelli, che ha invitato a Prato sia i vertici che gli studenti della Tianhua Art, augurandosi di poterli ricevere “il prima possibile a Palazzo Buonamici”.

